Mérite québécois de la sécurité civile 2024 - Terrebonne reçoit les honneurs du gouvernement du Québec

QUÉBEC, le 17 oct. 2024 /CNW/ - Afin de reconnaître les initiatives ou l'apport exceptionnel de personnes et d'organisations œuvrant en sécurité civile, le gouvernement du Québec tenait aujourd'hui, au Centre des congrès de Québec, la cérémonie du Mérite québécois de la sécurité civile pour l'année 2024.

Parmi les neuf prix honorifiques décernés, le prix Mérite dans la catégorie « Prévention ou connaissance des risques » a été attribué à la Ville de Terrebonne, pour ses activités de sensibilisation des jeunes aux enjeux de sécurité civile.

Aperçu du projet

La tornade qui a frappé Mascouche en 2021 a incité la Ville de Terrebonne à renforcer ses efforts de sensibilisation des jeunes sur les comportements à adopter lors d'une situation d'urgence. La Ville a donc proposé un partenariat à un de ses établissements d'enseignement, le Collège Saint-Sacrement, pour intégrer des notions de sécurité civile dans son cursus scolaire, lequel sera bonifié chaque année. Ce projet unique a inspiré d'autres écoles secondaires du Québec, faisant de Terrebonne l'instigatrice d'une communauté plus résiliente.

Citations :

« Je suis très impressionné par les efforts déployés, notamment au sein des municipalités, pour renforcer la sécurité civile et la résilience de nos communautés. Les équipes sont souvent plus visibles lors des sinistres, mais la préparation et la prévention sont au cœur de leur action. La Ville de Terrebonne a vu juste en voulant sensibiliser les jeunes. Il n'est jamais trop tôt pour développer une culture de résilience, car cela favorise l'acquisition de bons réflexes pour toute la vie. Bravo pour ce projet porteur et inspirant! »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Les initiatives en sécurité civile méritent d'être encouragées et partagées afin qu'elles se multiplient partout au Québec. Je suis très fière de la Ville de Terrebonne qui a mis de l'avant une idée novatrice réunissant l'éducation et la sécurité civile. Ses effets positifs se feront sentir pour les générations à venir. Le prix Mérite qui lui est décerné lui revient sans conteste. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

Faits saillants -- Lauréats 2024 :

Trois prix Mérite : Prévention ou connaissance des risques : La sécurité civile à l'école (Terrebonne); Préparation aux sinistres : Exercice « Rail-Lie I » -- Préparation à la gestion des incidents ferroviaires impliquant des matières dangereuses au Québec ( Laurier-Station ); Réponse aux sinistres : Réponse au sinistre : inondations du 1 er mai 2023 ( Baie-Saint-Paul ).

Quatre prix Mention d'honneur : Prévention ou connaissance des risques : Étude d'appréciation des risques liés aux inondations ( Laval ); Préparation aux sinistres : Virage en sécurité civile (Saint-Jérôme); Réponse aux sinistres : Entraide aux sinistrés des communautés autochtones durant les feux de forêt 2023 (Saguenay); Évacuation d'urgence de la population en juin 2023 ( Chibougamau ).

Un prix Hommage : M. Denis Demers , pour son apport considérable au Québec en matière d'aménagement du territoire et de gestion des risques liés aux glissements de terrain.

Un prix spécial du ministre : SOPFEU, pour avoir protégé les communautés et les infrastructures stratégiques lors de la saison des feux de forêt 2023.



Liens connexes :

Découvrez les lauréats 2024 : Mérite québécois de la sécurité civile

Pour en savoir plus sur les activités du ministère de la Sécurité publique, suivez-nous dans les médias sociaux :

www.facebook.com/securitepublique/

twitter.com/secpubliqueqc

instagram.com/securitepubliqueqc

SOURCE Cabinet du ministre de la Sécurité publique

Source, Maxime Bélanger, Attaché de presse, Cabinet du ministre de la Sécurité publique, 438 838-3952, [email protected]; Information, Relations médias, Direction des communications, Ministère de la Sécurité publique, 418 646-6777, poste 30274, [email protected]