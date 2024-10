Mérite québécois de la sécurité civile 2024 - Le gouvernement du Québec remet neuf prix en sécurité civile

QUÉBEC, le 17 oct. 2024 /CNW/ - Afin de reconnaître les initiatives ou l'apport exceptionnel de personnes et d'organisations œuvrant en sécurité civile, le gouvernement du Québec tenait aujourd'hui, au Centre des congrès de Québec, la cérémonie du Mérite québécois de la sécurité civile pour l'année 2024.

Parmi les lauréats, sept villes se sont distinguées pour avoir innové ou enrichi ce qui existe en matière de prévention et de connaissance des risques, de préparation aux sinistres ou de réponse aux sinistres. De plus, un prix Hommage a été décerné à M. Denis Demers pour son apport exceptionnel en sécurité civile, et un prix spécial du ministre a été remis à la SOPFEU pour son rôle clé lors des incendies de forêt de 2023.

Le Mérite québécois de la sécurité civile

Les principaux acteurs et partenaires en sécurité civile étaient présents à cette cérémonie, qui se tenait dans le cadre du 22e Colloque sur la sécurité civile, à Québec. Le Mérite québécois de la sécurité civile a été créé en 1996. L'année 2024 marque la 26e remise des distinctions.

« Je suis très impressionné par les efforts déployés, notamment au sein des municipalités, pour renforcer la sécurité civile et la résilience de nos communautés. Les équipes sont souvent plus visibles lors des sinistres, mais la préparation et la prévention sont au cœur de leur action. Félicitations à tous les lauréats et lauréates de 2024 qui, avec leurs initiatives, ont permis d'assurer la sécurité des Québécoises et Québécois. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

Prévention ou connaissance des risques : La sécurité civile à l'école ( Terrebonne ); Préparation aux sinistres : Exercice « Rail-Lie I » -- Préparation à la gestion des incidents ferroviaires impliquant des matières dangereuses au Québec ( Laurier-Station ); Réponse aux sinistres : Réponse au sinistre : inondations du 1 er mai 2023 ( Baie-Saint-Paul ).



Prévention ou connaissance des risques : Étude d'appréciation des risques liés aux inondations ( Laval );



Préparation aux sinistres : Virage en sécurité civile (Saint-Jérôme);



Réponse aux sinistres : Entraide aux sinistrés des communautés autochtones durant les feux de forêt 2023 (Saguenay); Évacuation d'urgence de la population de la ville de Chibougamau en juin 2023 ( Chibougamau ).



M. Denis Demers , pour son apport considérable au Québec en matière d'aménagement du territoire et de gestion des risques liés aux glissements de terrain.



SOPFEU, pour avoir protégé les communautés et les infrastructures stratégiques lors de la saison des feux de forêt 2023.

Découvrez les lauréats 2024 : Mérite québécois de la sécurité civile

