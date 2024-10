Mérite québécois de la sécurité civile 2024 - La SOPFEU reçoit le prix spécial du ministre

QUÉBEC, le 17 oct. 2024 /CNW/ - Afin de reconnaître les initiatives ou l'apport exceptionnel de personnes et d'organisations œuvrant en sécurité civile, le gouvernement du Québec tenait aujourd'hui, au Centre des congrès de Québec, la cérémonie du Mérite québécois de la sécurité civile pour l'année 2024.

Parmi les neuf prix honorifiques décernés, un prix spécial du ministre a été remis à la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU), pour sa contribution exceptionnelle à la protection des communautés et des infrastructures stratégiques du Québec durant les feux de forêt de l'été 2023.

Résumé de l'événement

La SOPFEU a joué un rôle clé lors de ces incendies d'une ampleur historique au Québec. Des mesures exceptionnelles d'intervention ont dû être prises, comme la mobilisation de quelque 1 500 personnes affectées au combat des incendies, alors que d'autres soutenaient les autorités locales dans la planification des évacuations et le maintien des services dans les communautés sinistrées. Ajoutons à cela la formation de pompiers forestiers, l'intégration de ressources provenant des Forces armées canadiennes et de cinq pays venus en renfort. Grâce à cet exploit, aucune perte de vie n'a été déplorée en lien avec cet événement tragique.

Citations :

« La SOPFEU est un partenaire de longue date des collectivités forestières et des instances de sécurité civile du Québec, et ses compétences sont reconnues partout en Amérique du Nord. Lors des feux de forêt qui ont ravagé des territoires immenses l'été dernier, elle a relevé haut la main les énormes défis rencontrés. Nous lui devons une fière chandelle pour sa collaboration exceptionnelle à la protection des communautés et des infrastructures stratégiques. Le Prix spécial du ministre qui lui est décerné aujourd'hui symbolise notre profonde reconnaissance. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

« La saison 2023 des feux de forêt restera gravée dans notre mémoire collective, mais grâce à la SOPFEU, le Québec est parvenu à assurer la protection des communautés tout en préservant les infrastructures stratégiques. Sa longue expérience, son expertise, son puissant réseau de partenaires et une équipe solide et dévouée ont permis à la SOPFEU d'être à la hauteur de la situation. Je suis immensément fière et reconnaissante relativement à son travail, qui lui vaut amplement cet honneur. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Faits saillants -- Lauréats 2024 :

Trois prix Mérite : Prévention ou connaissance des risques : La sécurité civile à l'école ( Terrebonne ); Préparation aux sinistres : Exercice « Rail-Lie I » -- Préparation à la gestion des incidents ferroviaires impliquant des matières dangereuses au Québec ( Laurier-Station ); Réponse aux sinistres : Réponse au sinistre : inondations du 1 er mai 2023 ( Baie-Saint-Paul ).

Quatre prix Mention d'honneur : Prévention ou connaissance des risques : Étude d'appréciation des risques liés aux inondations ( Laval ); Préparation aux sinistres : Virage en sécurité civile (Saint-Jérôme); Réponse aux sinistres : Entraide aux sinistrés des communautés autochtones durant les feux de forêt 2023 (Saguenay); Évacuation d'urgence de la population en juin 2023 ( Chibougamau ).

Un prix Hommage : M. Denis Demers , pour son apport considérable au Québec en matière d'aménagement du territoire et de gestion des risques liés aux glissements de terrain.

Un prix spécial du ministre : SOPFEU, pour avoir protégé les communautés et les infrastructures stratégiques lors de la saison des feux de forêt 2023.



