Mérite québécois de la sécurité civile 2024 - Chibougamau reçoit les honneurs du gouvernement du Québec

QUÉBEC, le 17 oct. 2024 /CNW/ - Afin de reconnaître les initiatives ou l'apport exceptionnel de personnes et d'organisations œuvrant en sécurité civile, le gouvernement du Québec tenait aujourd'hui, au Centre des congrès de Québec, la cérémonie du Mérite québécois de la sécurité civile de l'année 2024.

Parmi les neuf prix honorifiques décernés, une Mention d'honneur dans la catégorie « Réponse aux sinistres » a été attribuée à la Ville de Chibougamau pour son succès à faire évacuer sécuritairement sa population le 6 juin 2023, lors des incendies de forêt qui ont marqué son histoire.

Résumé de l'événement

Au printemps 2023, la ville de Chibougamau faisait face à des incendies de forêt dévastateurs, l'un d'entre eux ayant même poursuivi sa course effrénée durant une bonne partie de l'été. La Ville a reçu de l'information, le 6 juin vers 17 h 10, selon laquelle le brasier progressait très rapidement, menaçant ses résidents et résidentes. Dès lors, les autorités locales ont ordonné l'évacuation d'urgence de la population, une opération délicate qui a été menée avec succès en trois heures seulement.

Citations :

« Personne ne peut oublier les feux d'une ampleur sans précédent qui ont fait rage sur une vaste partie du territoire du Nord-du-Québec l'an dernier. Et surtout, personne ne peut oublier l'extraordinaire résilience des gens qui en ont été affectés et l'efficacité avec laquelle les municipalités ont réagi. À cet égard, la Ville de Chibougamau mérite certainement une mention d'honneur, car elle a réussi une évacuation en un temps record grâce à un travail d'équipe remarquable et à la mobilisation adéquate de sa population et de ses effectifs. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

« L'été 2023 a mis à rude épreuve la population de Chibougamau, que je salue pour son courage et sa capacité à se relever. Face à cette catastrophe naturelle, elle a pu compter sur une équipe municipale qui a rapidement et efficacement pris les choses en main pour, notamment, mettre en place des mesures de soutien aux personnes sinistrées. C'est tout un exploit et je l'en félicite! »

Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie et de la région du Nord-du-Québec

« La région d'Eeyou Istchee Baie-James a vécu une saison des feux de forêt sans précédent en 2023, et la réponse des communautés tant cries que jamésiennes est digne de mention, dont celle de Chibougamau. Ces événements ont démontré la grande compétence des équipes locales à répondre de manière coordonnée face à ces feux. »

Denis Lamothe, adjoint parlementaire du ministre de la Sécurité publique et député d'Ungava

Faits saillants -- Lauréats 2024 :

Trois prix Mérite : Prévention ou connaissance des risques : La sécurité civile à l'école ( Terrebonne ); Préparation aux sinistres : Exercice « Rail-Lie I » - Préparation à la gestion des incidents ferroviaires impliquant des matières dangereuses au Québec ( Laurier-Station ); Réponse aux sinistres : Réponse au sinistre : inondations du 1 er mai 2023 ( Baie-Saint-Paul ).

Quatre prix Mention d'honneur : Prévention ou connaissance des risques : Étude d'appréciation des risques liés aux inondations ( Laval ); Préparation aux sinistres : Virage en sécurité civile (Saint-Jérôme); Réponse aux sinistres : Entraide aux sinistrés des communautés autochtones durant les feux de forêt 2023 (Saguenay); Évacuation d'urgence de la population en juin 2023 (Chibougamau).

Un prix Hommage : M. Denis Demers , pour son apport considérable au Québec en matière d'aménagement du territoire et de gestion des risques liés aux glissements de terrain.

Un prix spécial du ministre :

SOPFEU, pour avoir protégé les communautés et les infrastructures stratégiques lors de la saison des feux de forêt 2023.

