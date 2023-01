Mères au front grandit et s'organise partout au Québec !

Mères au front reçoit un soutien de plus d'un million de dollars de la Fondation Lucie et André Chagnon

MONTRÉAL, le 18 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Mères au front (MAF) annonce le soutien financier de 1 016 000 $ de la Fondation Lucie et André Chagnon sur deux ans. Ce soutien permettra à MAF de se doter d'une structure organisationnelle pouvant accueillir et outiller un nombre grandissant de mères, grands-mères et allié-e-s qui veulent passer à l'action pour protéger l'avenir des enfants menacé par la crise environnementale.

Sur la photo (de gauche à droite) : Anne-Marie Legault (Responsable des relations avec les partenaires, Fondation Chagnon), Sophie Devost (administratrice, Mères au front), Gabrielle Spenard-Bernier (coordonnatrice, Mères au front), Anaïs Barbeau-Lavalette (auteure, cinéaste et co-instigatrice de Mères au front), Laure Waridel (écosociologue et co-instigatrice de Mères au front), Claire Neveux (Conseillère, Communications, Fondation Chagnon), Patricia Rossi (Patricia Rossi, vice-présidente, Partenariats, Fondation Chagnon)

« La Fondation Lucie et André Chagnon a été l'une des premières fondations à faire confiance à l'élan d'un groupe de mères et d'allié-e-s qui, en 2020, se rassemblait pour protéger les enfants. L'ampleur du soutien accordé aujourd'hui permettra de bâtir une équipe permanente qui nourrira les actions de milliers de Mères au front, amplifiant l'impact de notre mouvement décentralisé partout au Québec. », soutient Laure Waridel, écosociologue et co-instigatrice de Mères au front.

La Fondation Chagnon a pour mission de prévenir la pauvreté en contribuant à la mise en place de conditions favorables au développement du plein potentiel de tous les jeunes vivant au Québec. « La qualité de l'environnement a un impact sur le développement social et le bien-être de chaque personne dans la société et des générations futures. C'est dans cette optique que la Fondation Chagnon accorde un soutien financier à Mères au front qui mobilise des groupes au Québec pour rappeler aux élu-e-s leurs responsabilités face à l'avenir des enfants », affirme Patricia Rossi, vice-présidente, Partenariats, Fondation Lucie et André Chagnon.

Mères au front est présentement en campagne de financement pour améliorer le soutien financier auprès des groupes répartis sur le territoire québécois et augmenter leur pouvoir d'action. Il est possible de soutenir financièrement Mères au front en contactant le mouvement à: [email protected] .

À propos de Mères au front | meresaufront.org

Avec près de 30 groupes locaux dans les différentes villes et villages du Québec et au-delà, Mères au front est un mouvement décentralisé qui regroupe des milliers de mères, grand-mères et allié-e-s de tous les horizons politiques, économiques, professionnels et culturels qui s'unissent pour protéger l'environnement dont dépend l'avenir de nos enfants. À travers leurs actions, elles demandent aux élu-e-s de mettre en place les mesures qui s'imposent pour répondre à l'urgence climatique et la dégradation des écosystèmes.

