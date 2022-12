Mères au front à la COP15 - Inclure la biodiversité dans nos décisions est la seule approche responsable pour la sécurité, le bien-être et la protection de nos enfants!

MONTRÉAL et TIO'TA:KE, QC, le 5 déc. 2022 /CNW Telbec/ - À l'occasion de la COP15, la contribution de Mères au front prendra la forme d'ateliers créatifs auprès des jeunes âgés de 8 à 12 ans, pour fabriquer la Chaise des générations - une œuvre symbolisant la place des enfants autour des tables des décideurs de la COP15 pour leur rappeler que les décisions prises aujourd'hui déterminent l'avenir des générations futures.

Adoptée autour de la table des élus la Chaise des générations rappelle que les décisions prises aujourd'hui ont un impact sur l’avenir des générations futures. (sur la photo Megan - Photo: Séverine Boehler) (Groupe CNW/Mères au front)

« Nos gouvernements doivent démontrer un leadership exemplaire et poser des gestes concrets pour faire face au déclin sans précédent de la biodiversité au Québec, au Canada et dans le monde.» affirme Nathalie Ainsley, Mère au front et co-instigatrice de La Chaise des générations.

Ateliers de La Chaise des générations

Guidés par l'artiste Angela Marsh, les ateliers auront lieu le 8 décembre de 9 h 30 à 11 h 30 et en soirée, de 19 h à 21 h, et le 9 décembre de 9 h 30 à 11 h 30 au Cœur des Sciences de l'UQAM, dans l' Espace Générations vivantes . Le public est invité à contribuer à une fresque collective.

Les élèves de l'école Ludger-Duvernay transformeront des chaises récupérées à l'aide de matériaux recyclés, des peintures aux pigments de terre naturelle et des retailles de tissu. Ornées de silhouettes d'animaux menacés et vulnérables, les chaises porteront les mots (et maux) des enfants qui ont à cœur d'exprimer leurs attentes aux dirigeants.

« La Chaise des générations permet aux enfants d'exprimer leur potentiel créatif et de s'insérer dans une conversation autour de l'interconnexion vitale entre la flore, la faune et les éléments, en plus de lancer un appel à l'action aux dirigeants. » explique Angela Marsh, artiste-pédagogue et Mère au front.

La Chaise des générations est un projet inspiré d'une initiative du cabinet du maire de Québec Bruno Marchand qui porte une attention particulière à l'impact des décisions de son administration liées à l'environnement.

Mères au front est un mouvement pancanadien décentralisé et diversifié qui rassemble des mères, des grands-mères, et tous ceux et celles qui souhaitent protéger l'avenir des enfants.

