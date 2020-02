Merck Canada se « jumèle » à la Fondation québécoise du cancer

MONTRÉAL, le 25 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Accompagner les personnes touchées par un cancer à toutes les étapes de la maladie, voici de quoi est faite la mission de la Fondation québécoise du cancer. Pour ce faire, la Fondation met en place depuis 40 ans des programmes et des services pour leur offrir tout le support dont ils ont besoin.

Parmi eux se trouve le service de jumelage téléphonique qui consiste à jumeler des personnes atteintes d'un cancer ou des proches avec des bénévoles qui ont traversé la même épreuve.

Cette année, Merck Canada contribue au développement de ce précieux service grâce à une généreuse contribution de 20 000 $, qui permettra à plus de personnes touchées de continuer d'en bénéficier et ainsi de se sentir moins anxieuses, d'être plus optimistes et de faire face au cancer plus facilement.

En toute confidentialité, elles peuvent partager leur expérience, exprimer leurs émotions et discuter des répercussions de la maladie sur leur vie, ainsi que recevoir de l'encouragement du bénévole qui est aussi passé par là, comme en témoigne Mme Lortie :

« J'ai eu la chance d'être jumelée avec Mme Martine. Elle a été une perle pour moi. Elle comprenait tout ce que je vivais parce qu'elle était aussi passée par là : même cancer, même traitement... Pendant toute cette dure épreuve, même quand j'étais à l'hôpital et pendant ma chimiothérapie, Mme Martine a toujours pris le temps de m'appeler. Elle avait de vrais conseils pratiques que je n'avais pas ailleurs. […] Ces appels avec elle étaient une source d'oxygène. […] Elle est la plus belle chose que la Fondation québécoise du cancer m'ait offerte. On ne peut pas demander mieux que ça, j'en suis certaine. »

La Fondation souhaite remercier Merck Canada pour sa contribution qui lui permettra de jumeler encore plus de Québécois qui traversent l'épreuve du cancer.

Vous souhaitez en savoir plus sur le jumelage téléphonique? Appelez le 1 800 363-0063 ou visitez notre page dédiée au jumelage téléphonique pour en savoir plus.

À propos de la Fondation québécoise du cancer

Depuis 40 ans, la Fondation québécoise du cancer consacre les fonds recueillis à soutenir au quotidien les milliers de Québécois atteints d'un cancer et leurs proches. Elle offre ainsi des programmes de bien-être physique et du soutien psychologique à travers ses centres régionaux de Montréal, Québec, Estrie, Outaouais et Mauricie, en plus de détenir le plus grand réseau d'hébergement de la province. Elle propose aussi de l'aide adaptée aux jeunes de 15 à 39 ans touchés par le cancer via son Programme à Félix. Enfin, par ses Services Info-cancer, la Fondation offre écoute, réponses et réconfort, partout au Québec.

