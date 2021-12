Le site de fabrication de Thermo Fisher à Whitby, en Ontario, fabriquera le molnupiravir pour la distribution au Canada et au Royaume-Uni, ainsi que sur les marchés de l'Union européenne, de l'Asie-Pacifique et de l'Amérique latine, sous réserve de l'approbation des marchés locaux. C'est l'un des trois sites de fabrication de cette thérapie dans le monde.

Merck a aussi annoncé le 3 décembre dernier qu'elle a signé un accord d'approvisionnement avec le gouvernement du Canada pour le molnupiravir. En vertu de cet accord, le gouvernement du Canada a assuré l'accès en 2022 à 500 000 traitements, avec l'option d'en obtenir jusqu'à 500 000 supplémentaires, sous réserve de l'approbation par Santé Canada.

« Nous sommes heureux de nous joindre aux gouvernements fédéral et provincial pour soutenir la préparation de notre pays contre la COVID-19. Nous pouvons tirer des leçons de cette expérience et appliquer la même détermination à la croissance du secteur des sciences de la vie de façon plus générale, afin de pouvoir contribuer à la lutte contre les enjeux de santé dans le monde entier », a déclaré Marwan Akar, président et directeur général de Merck Canada.

« Thermo Fisher est fière de se joindre au réseau mondial de fabrication de Merck pour appuyer la production de son traitement expérimental par voie orale contre la COVID-19 », a déclaré Michelle Logan, vice-présidente, Produits pharmaceutiques - Amérique du Nord, Thermo Fisher Scientific.

« L'annonce d'aujourd'hui est un autre bel exemple de nos efforts pour rétablir étape par étape le secteur de la biofabrication et des sciences de la vie et y attirer d'importants investissements. Ce partenariat permettra de créer de bons emplois pour les Canadiens, d'assurer la fiabilité des chaînes d'approvisionnement pour la fabrication de médicaments et d'être mieux préparé à faire face à de futures urgences sanitaires », a déclaré l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« La fabrication du molnupiravir ici en Ontario nous permettra d'avoir un accès rapide à de nouveaux médicaments importants qui, s'ils sont approuvés, seront essentiels pour protéger nos progrès dans notre lutte contre la COVID-19. Cela permettra également de créer plus d'emplois dans la province et constitue un important vote de confiance dans le plan de notre gouvernement qui vise à bâtir l'Ontario » a affirmé Doug Ford, premier ministre de l'Ontario.

« Dès le début de cette pandémie, les secteurs des sciences de la vie et de la fabrication de produits pharmaceutiques en Ontario se sont mobilisés avec leurs solutions innovantes dans la lutte contre la COVID-19. Notre talent de classe mondiale et notre main-d'œuvre hautement qualifiée font de notre province la première destination pour la fabrication des produits thérapeutiques de l'avenir. Nous félicitons Merck pour cette étape importante de son partenariat avec Thermo Fisher et pour sa solution propre à l'Ontario dans la lutte contre la COVID-19 ", a déclaré Victor Fedeli, ministre du Développement économique, de la Création d'emplois

« Le secteur des sciences de la vie de classe mondiale de l'Ontario a joué un rôle essentiel dans notre lutte contre la COVID-19. Ce nouveau partenariat entre Merck et Thermo Fisher Scientific contribuera à la fabrication d'une nouvelle option de traitement potentielle ici même en Ontario en veillant à ce que, si elle est approuvée, nous soyons prêts à la déployer et à protéger davantage nos progrès contre le virus », a déclaré Christine Elliott, vice-première ministre et ministre de la Santé de l'Ontario.

À propos de Ridgeback Biotherapeutics

Basée à Miami, en Floride, Ridgeback Biotherapeutics LP est une société de biotechnologie spécialisée dans les maladies infectieuses émergentes. Ridgeback commercialise EbangaTM pour le traitement du virus Ebola et dispose d'une gamme de produits en phase avancée de développement qui comprend le molnupiravir pour le traitement de la COVID-19. L'équipe de Ridgeback se consacre au développement de solutions permettant de sauver et de changer la vie des patients et des maladies qui ont besoin de champions, ainsi qu'à l'accès mondial à ces médicaments. Conformément à la mission de Ridgeback en faveur d'un accès mondial équitable, tous les services de Ridgeback et le traitement des patients atteints d'Ebola en Afrique sont fournis gratuitement.

À propos de Merck

Depuis plus de 130 ans, Merck, connue sous le nom de MSD en dehors des États-Unis et du Canada, innove pour la vie en proposant des médicaments et des vaccins pour bon nombre des maladies les plus difficiles à traiter au monde, dans le cadre de sa mission de sauver et d'améliorer des vies. Notre engagement en faveur de la santé des patients et des populations se traduit par l'augmentation de l'accès aux soins au moyen de vastes politiques, programmes et partenariats. Aujourd'hui, Merck reste à l'avant-garde de la recherche pour la prévention et le traitement des maladies qui menacent les populations humaines et animales, y compris le cancer, les maladies infectieuses telles que le VIH et la maladie à virus Ebola, et les maladies animales émergentes, illustrant notre volonté de devenir la première entreprise biopharmaceutique de recherche intensive au monde. Pour de plus amples renseignements à propos de nos activités au Canada, visitez le site www.merck.ca et suivez-nous sur YouTube et Twitter @MerckCanada_FR.

Déclarations prospectives de Merck & Co., Inc., Kenilworth (New Jersey), États-Unis

Ce communiqué de Merck & Co., Inc., Kenilworth (New Jersey), États-Unis (la Société) comprend des déclarations prospectives au sens des dispositions libératoires de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995 des États-Unis. Ces déclarations sont fondées sur les convictions et les prévisions actuelles de la direction de la Société et sont soumises à de nombreux risques et incertitudes. Il ne peut être garanti que les candidats recevront les approbations réglementaires nécessaires ou qu'ils seront un succès commercial. Si les hypothèses sous-jacentes se révèlent inexactes ou si les risques et incertitudes se concrétisent, les résultats réels pourraient être considérablement différents de ceux annoncés dans les déclarations prospectives.

Les risques et les incertitudes comprennent notamment : l'état général et la concurrence du secteur; des facteurs économiques généraux, y compris des fluctuations des taux de change et d'intérêt; l'impact de la pandémie mondiale de la maladie causée par le nouveau coronavirus (COVID-19); l'impact de la réglementation de l'industrie pharmaceutique et de la législation en matière de santé aux États-Unis et au plan international; les tendances mondiales à la maîtrise des coûts de soins; les progrès technologiques, les nouveaux produits et brevets obtenus par des concurrents; les défis inhérents au développement de nouveaux produits, y compris l'obtention de l'approbation réglementaire; la capacité de la Société à prévoir avec exactitude les conditions futures du marché; les difficultés ou les retards de fabrication; l'instabilité financière des économies internationales et le risque souverain; la dépendance vis-à-vis de l'efficacité des brevets de la Société et des autres protections concernant les produits innovants; et l'exposition aux litiges, notamment les litiges concernant les brevets et/ou les procédures réglementaires.

La Société ne s'engage aucunement à publier des mises à jour de ses déclarations prospectives à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou de quelque fait que ce soit. D'autres facteurs susceptibles d'entraîner une différence notable entre les résultats réels et les résultats décrits dans les déclarations prospectives sont énoncés dans le rapport annuel 2020 de la Société établi sur le formulaire 10-K et dans les autres documents déposés par la Société auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis et accessibles sur le site Internet de cette dernière (www.sec.gov).

