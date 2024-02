KIRKLAND, QC, le 8 févr. 2024 /CNW/ - Merck (NYSE: MRK), connue sous le nom de MSD en dehors des États-Unis et du Canada, a conclu une entente pluriannuelle avec l'Institut Vector de Toronto, une société indépendante à but non lucratif qui se consacre à l'avancement du domaine de l'intelligence artificielle (IA) par le biais d'une recherche de classe mondiale. Cette nouvelle entente permettra à Merck Canada d'accéder aux capacités et à l'expertise exceptionnelles de Vector en matière de recherche sur l'IA et de s'engager dans son écosystème robuste et florissant afin de stimuler l'innovation dans les soins de santé.

Merck Canada aura ainsi l'occasion de profiter du vaste réseau de chercheurs, d'ingénieurs et de jeunes entreprises dans le domaine de l'IA de l'Institut Vecteur. Cette interaction constituera un terrain fertile pour Merck Canada, qui pourra ainsi échanger des idées, entrer en contact avec des talents de premier plan et se tenir au courant des dernières avancées en matière de technologies et de méthodes d'IA applicables aux sciences de la vie.

« Nous sommes enthousiasmés par les occasions que notre collaboration avec l'Institut Vector apporte à Merck Canada. Ensemble, nous explorerons le potentiel de l'IA pour transformer la façon dont nous relevons les défis en matière de soins de santé et offrir des solutions efficacesqui profiteront aux patients du Canada et d'ailleurs », a déclaré Marwan Akar, directeur général chez Merck Canada.

« Nous reconnaissons le pouvoir de l'IA pour stimuler l'engagement client chez Merck. Alors que la transformation numérique continue de redéfinir ce qui est possible dans le domaine des soins de santé, nous nous tournons vers des organisations comme Vector pour nous aider à trouver des moyens novateurs de tirer parti de l'apprentissage automatique et de l'apprentissage profond pour améliorer les résultats en matière de santé », a ajouté Abhishek Narayan Singh, vice-président, science des données, chez Merck.

« Les Canadiens méritent des solutions de soins de santé modernes utilisant les meilleures technologies et outils disponibles. Nous sommes ravis d'accueillir Merck Canada dans la communauté de Vector. En collaboration avec Vector, le fort engagement de Merck envers l'innovation dans le domaine de la santé contribuera à réaliser des capacités d'IA qui peuvent changer la vie des patients », a déclaré Tony Gaffney, président et chef de la direction de l'Institut Vector.

À propos de Merck

Chez Merck, connue sous le nom de MSD à l'extérieur des États-Unis et du Canada, nous unissons nos forces autour de notre raison d'être : nous utilisons la puissance des méthodes scientifiques de pointe pour sauver des vies et en améliorer partout dans le monde. Depuis plus de 130 ans, nous donnons espoir à l'humanité en mettant au point des médicaments et des vaccins importants. Nous aspirons à devenir la première société biopharmaceutique de recherche intensive au monde - et nous sommes aujourd'hui à l'avant-garde de la recherche, offrant des solutions de santé innovatrices qui font progresser la prévention et le traitement des maladies chez les humains et les animaux. Nous privilégions la diversité et l'inclusion de nos effectifs partout dans le monde et exerçons nos activités de façon responsable, chaque jour, pour assurer un avenir sûr, durable et sain pour les individus et les collectivités.

Au Canada, Merck commercialise une vaste gamme de vaccins, de produits pharmaceutiques et de produits de santé animale et est l'un des plus grands investisseurs en recherche et développement au Canada, ses investissements totalisant plus de 90 millions de dollars en 2022 et plus de 1,6 milliard de dollars depuis 2000. Située à Kirkland, au Québec, la société Merck compte environ 635 employés dans tout le pays. Pour de plus amples renseignements à propos de nos activités au Canada, visitez le site www.merck.ca ou suivez-nous sur LinkedIn @MerckCanada.

À propos de l'Institut Vector

Lancé en 2017, l'Institut Vector travaille avec l'industrie, les institutions, les jeunes entreprises et les gouvernements pour développer les talents en matière d'IA et stimuler l'excellence dans la recherche sur l'IA afin de développer et de soutenir l'innovation basée sur l'IA pour stimuler la croissance économique et améliorer la vie des Canadiens. Vector vise à faire progresser la recherche sur l'IA, à accroître l'adoption dans l'industrie et la santé grâce à des programmes axés sur les talents, la commercialisation et l'application, et à diriger le Canada vers une utilisation responsable de l'IA. Les programmes destinés à l'industrie, dirigés par d'éminents praticiens de l'IA, offrent des bases pour les applications dans les produits et les processus, des directives spécifiques aux sociétés, des formations pour les professionnels et des connexions avec des talents prêts à travailler. Vector est financé par le gouvernement de l'Ontario, le gouvernement du Canada par le biais de la stratégie pancanadienne en matière d'IA, et des promoteurs industriels responsables issus de multiples secteurs de l'industrie canadienne.

