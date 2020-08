Les 164 cinémas et 10 emplacements de divertissement Cineplex au Canada seront tous ouverts à partir de ce vendredi 21 août

Cineplex rouvre ses portes aux cinéphiles avec de nouveaux films passionnants et divertissants comme Tenet et Bob l'éponge, le film : Éponge en eaux troubles

TORONTO, le 20 août 2020 /CNW/ - (TSX: CGX) - Cineplex, l'un des chefs de file dans le secteur du divertissement et des médias au Canada, est le premier grand exploitant de salles de cinéma au monde à rouvrir l'intégralité de son circuit (le reste de ses cinémas rouvrant ce vendredi). Les 1 687 salles des 164 cinémas Cineplex de tout le pays, y compris les 22 cinémas VIP, seront donc toutes rouvertes dès demain.

Pour souligner le retour des cinéphiles dans ses établissements, les cinémas Cineplex présenteront des premières nord-américaines passionnantes avec des films très attendus comme Tenet de Christopher Nolan, dont la sortie est prévue le 27 août, et avec des projections spéciales la veille. De plus, les nouveaux films Enragé et Bob l'éponge, le film : Éponge en eaux troubles sont en salle depuis la semaine dernière. Les cinéphiles peuvent se procurer des billets à l'avance pour Tenet, ainsi que des billets pour d'autres nouveaux films, sur Cineplex.com ou au moyen de l'application Cineplex.

« En tant qu'exploitant national unique de cinémas au Canada, nous sommes fiers d'accueillir les cinéphiles en toute sécurité pour leur permettre de s'amuser et de s'évader en toute confiance. Nous divertissons nos invités depuis plus de 100 ans, et nous sommes très heureux de pouvoir le faire à nouveau », a déclaré Ellis Jacob, président et chef de la direction de Cineplex. « Je tiens à assurer nos invités et nos employés que, parallèlement à cette étape importante, nous avons mis en place des protocoles de santé et de sécurité à la pointe de l'industrie cinématographique, et que nous continuerons à mettre à jour et à faire évoluer nos pratiques selon les besoins pour permettre à chacun de préserver sa santé en toute sécurité. Je tiens à remercier tous les Canadiens pour leur bienveillance et la confiance qu'ils nous accordent. »

La priorité absolue de Cineplex continue d'être la santé et la sécurité de ses employés et de ses invités, ainsi que la mise en place d'un environnement sûr, agréable et accueillant. Tous nos cinémas disposent de mesures de sécurité et de nettoyage renforcées déjà en place et de procédures pour respecter la distanciation physique tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des salles.

Cineplex a mis en œuvre les pratiques exemplaires et les enseignements clés tirés de ses homologues du monde entier dans toutes ses activités, et a travaillé en partenariat avec les principaux experts de la santé publique et des maladies infectieuses afin de prendre le maximum de précautions pour assurer la sécurité de tous les membres de l'équipe et des invités. Certaines des nouvelles mesures incluent :

Les sièges réservés dans toutes ses salles au Canada ; des sièges seront automatiquement « bloqués » pour assurer une distance adéquate entre les invités dans toutes les directions

; des sièges seront automatiquement « bloqués » pour assurer une distance adéquate entre les invités dans toutes les directions La réduction de la capacité de toutes les salles pour permettre une distanciation physique adéquate entre les invités

Le renforcement des pratiques de nettoyage dans l'ensemble des emplacements Cineplex, en mettant l'accent sur les surfaces les plus utilisées, les sièges des salles, et les toilettes

La promotion des paiements par cartes de débit et de crédit

La garantie que les employés et les invités disposent de l'équipement de protection individuelle dont ils ont besoin, et le respect de toutes les directives locales et municipales

La mise à disposition de désinfectant pour les mains pour les invités et les employés dans tous ses emplacements

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez la page de votre cinéma sur le site de Cineplex et la nouvelle page de renvoi qui explique en détail la réouverture sécuritaire de tous nos emplacements.

L'entreprise a commencé à rouvrir en toute sécurité ses établissements en Alberta le 26 juin dernier. Depuis lors, Cineplex a adopté une approche progressive et sécuritaire pour rouvrir son circuit de salles de cinéma et d'emplacements de divertissement dans tout le pays. Les emplacements The Rec Room et Playdium sont également ouverts, et font l'objet de mesures de sécurité et de nettoyage renforcées. Pour obtenir plus de renseignements, visitez la nouvelle page de renvoi sur la santé et la sécurité des emplacements The Rec Room et la nouvelle page de renvoi sur la santé et la sécurité des emplacements Playdium.

À propos de Cineplex

Cineplex (TSX : CGX) est une marque canadienne de premier plan dont les activités se concentrent dans les domaines du cinéma et du contenu filmé, du divertissement et des loisirs, ainsi que des médias. Chef de file dans le secteur du divertissement et des médias, Cineplex accueille des millions d'invités dans son réseau de cinémas et de destinations de restauration et de divertissement répartis d'un océan à l'autre. Cineplex exploite en outre des entreprises à succès dans le secteur du commerce numérique (CineplexStore.com), du service alimentaire, de la programmation complémentaire (Événements Cineplex), des médias cinématographiques (Cineplex Média), des médias numériques fixes (Cineplex Média numérique « CMN ») et des solutions de divertissement (Groupe de divertissement Player One). L'entreprise exploite aussi les complexes conçus spécialement pour les adolescents et les familles (Playdium) et les destinations de restauration et de divertissement The Rec Room (« Délices et divertissement »). Cineplex est également partenaire en coentreprise de SCÈNE, le plus important programme de fidélité axé sur le divertissement au Canada.

Fière d'être reconnue comme l'une des cultures d'entreprise les plus admirées au Canada, Cineplex emploie environ 13 000 personnes dans ses bureaux canadiens et américains. Pour en apprendre davantage, consultez Cineplex.com ou téléchargez l'application Cineplex.

SOURCE Cineplex

Renseignements: Personnes-ressources pour relations avec les médias : Katie Rankin, Attachée, Communications, [email protected] ; Sarah Van Lange, Directrice exécutive, Communications, [email protected]

Liens connexes

www.cineplex.com