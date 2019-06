MEQ se réjouit du projet de loi 27 pour une meilleure productivité du secteur manufacturier

MONTRÉAL, le 12 juin 2019 /CNW Telbec/ - Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) se réjouit du projet de loi 27 puisqu'il vise à faciliter l'accès aux services gouvernementaux et à adapter les outils d'Investissement Québec au bénéfice des entreprises. Jumelé à la bonification du capital-action d'IQ annoncée au dernier budget, cela facilitera grandement la numérisation des entreprises, un défi constant.

« Le secteur manufacturier compte sur cette restructuration pour qu'Investissement Québec prenne plus de risque, offre un meilleur support et qu'il soit plus agile. », affirme Véronique Proulx, PDG de MEQ.

En 2018, le secteur manufacturier québécois constituait 23 981 établissements, 488,260 emplois directs et 88,5 % des exportations de la province. Le Québec connait un retard de productivité dans le secteur manufacturier. Les manufacturiers québécois investissaient huit fois moins que leurs compétiteurs américains en équipement et machinerie. Dans ce contexte, MEQ souligne qu'Investissement Québec peut être un levier important pour l'industrie manufacturière.

« Cette restructuration se fera sur une certaine période de temps, on demande de limiter l'impact sur la qualité de service pendant cette transition. », ajoute Véronique Proulx.

Manufacturiers et Exportateurs du Québec continuera à travailler avec le gouvernement du Québec afin de mettre en place des mécanismes audacieux, novateurs et efficaces pour soutenir les entreprises manufacturières et la création d'emploi.

