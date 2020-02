MEQ salue les perspectives offertes par le nouvel Investissement Québec (IQ)

MONTRÉAL, le 4 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Manufacturiers & Exportateurs du Québec (MEQ) est enthousiaste face à la modernisation d'Investissement Québec (IQ), annoncée le 3 février dernier par François Legault, accompagné de Pierre Fitzgibbon et de Marie-Ève Proulx. La nouvelle orientation d'IQ offre des perspectives de croissance intéressantes permettant de dynamiser les efforts des entreprises d'ici dans leur conquête des marchés.

MEQ est heureuse de constater que les recommandations émises dans son mémoire en septembre 2019 ont été entendues par le gouvernement. Ce renouveau concrétise la volonté gouvernementale d'alléger les démarches administratives des entreprises, d'accroître la prise de risques, en plus de positionner IQ comme vecteur de développement à l'échelle mondiale en misant sur le potentiel économique de nos entreprises. À ce titre, les manufacturiers et les exportateurs de toutes les régions du Québec seront au cœur du déploiement de cette nouvelle structure.

MEQ tient également à féliciter M. Jean Saint Gelais pour sa nomination à titre de président du conseil d'administration de cette nouvelle structure gouvernementale.

« Le secteur manufacturier peut contribuer de façon significative aux ambitieux objectifs dont s'est dotés le gouvernement du Québec en matière d'investissement et d'exportation. Pour ce faire, nous souhaitons qu'IQ puisse supporter davantage les manufacturiers à prendre le virage 4.0, et ainsi augmenter leur productivité et leur compétitivité sur les marchés internationaux », affirme Véronique Proulx, Présidente-directrice générale MEQ.

À propos de Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ)

MEQ représente 1 100 manufacturiers à travers le Québec. Le secteur manufacturier canadien emploie 1.7 million de personnes et génère les deux tiers des exportations. En forte croissance, en 2018, il a généré des ventes globales de 685$ milliards.

Au Québec, le secteur manufacturier génère 14 % du PIB et 89 % de la valeur des exportations.

