MEQ salue le premier bilan de la Grande corvée et le financement des mesures de formation

MONTRÉAL, le 10 juin 2019 /CNW Telbec/ - Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) félicite le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, pour la bonification du Programme de formation de courte durée (COUD), auquel 45 millions $ de plus seront consacrés sur quatre ans, ainsi que pour les résultats atteints depuis janvier.

Le financement des formations en alternance travail-études, par l'entremise du programme COUD, est une mesure bien adaptée au secteur manufacturier. Elle offre aux entreprises de rehausser les compétences des travailleurs déjà à l'emploi, leur permettant ainsi d'accéder à des postes spécialisés. C'est une situation gagnante pour le travailleur qui accède à un diplôme reconnu et un gain de productivité pour l'entreprise. « Non seulement on forme les employés sur des métiers plus spécialisés, mais on adopte aussi un mode de formation plus flexible et adapté à un contexte de pénurie de main-d'œuvre », affirme Mme Véronique Proulx, PDG de MEQ.

MEQ propose un programme de formation en alternance travail-études avec de nombreux partenaires en éducation au Québec. À terme, 80 travailleurs en auront bénéficié. « La bonification de la mesure annoncée aujourd'hui par le ministre Jean Boulet permettra de continuer à former les travailleurs dans le secteur manufacturier de façon innovante », affirme Mme Proulx, PDG de MEQ.

Rappelons que si le gouvernement veut réellement pallier la pénurie de main-d'œuvre, il faut augmenter les seuils d'immigration, convenir d'une entente avec le gouvernement fédéral pour accroitre le nombre de permis de travail temporaire pour les travailleurs étrangers et régionaliser l'immigration.

Au quatrième trimestre de 2018, 17 105 postes étaient à combler spécifiquement dans le secteur manufacturier québécois.

À propos de MEQ et du Projet M

MEQ est une association dont la mission est d'améliorer l'environnement d'affaires et d'aider les entreprises manufacturières et exportatrices à être plus compétitives sur les marchés locaux et internationaux. MEQ est une division de Manufacturiers et Exportateurs du Canada (MEC), la plus importante association commerciale et industrielle au pays fondée en 1871. www.meq.ca

Projet M est un projet pilote de formation duale professionnelle et technique offert en partenariat avec 8 commissions scolaires et 6 cégeps 9 régions du Québec.

