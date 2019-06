MEQ salue le lancement du portail d'inscription Arrima pour aider les entreprises à combler la pénurie de main-d'œuvre via l'immigration permanente

MONTRÉAL, le 27 juin 2019 /CNW Telbec/ - Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) salue le lancement du portail d'inscription Arrima. La plateforme permet un meilleur arrimage entre l'immigration et les besoins du secteur manufacturier et contribue ainsi à pallier la pénurie de main-d'œuvre spécialisée.

« Le fait de favoriser un arrimage entre les travailleurs et les besoins des manufacturiers, de réduire les délais de traitement et de permettre aux employeurs d'avoir accès aux candidats sont clairement des actions qui contribuent à pallier la pénurie de main-d'œuvre, et cela faisait d'ailleurs partie de nos demandes au ministre », affirme Véronique Proulx, PDG de MEQ.

MEQ apprécie le côté pratique d'Arrima et le fait que les employeurs pourront éventuellement y accéder et identifier des candidats potentiels.

MEQ est également très satisfaite que le MIDI traite en priorité les dossiers des travailleurs qui sont déjà au Québec et qui bénéficient d'une offre d'emploi validée.

MEQ encourage maintenant le gouvernement du Québec à adapter la grille de sélection pour mieux sélectionner les travailleurs en fonction des besoins du secteur manufacturier et à mettre en place des programmes favorisant la régionalisation de l'immigration.

L'immigration temporaire est cruciale

Les deux tiers des 17 105 postes vacants du secteur manufacturier québécois visent les travailleurs peu spécialisés. Ils pourraient être en grande partie comblés via le Programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET), qui relève du gouvernement du Canada.

« Nous nous attendons à ce que le fédéral prenne en considération les besoins du secteur manufacturier et adapte le PTET. », précise Véronique Proulx, PDG de MEQ. L'association demande une augmentation des postes pouvant être comblés par des travailleurs étrangers temporaires, soit de 10 à 20 % par usine. Elle souhaite aussi que le fédéral retire l'obligation de faire une étude d'impact sur le marché du travail dans les régions de plein emploi.

