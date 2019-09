MEQ présente son mémoire sur le projet de loi 27 - Transformation d'Investissement Québec : une réforme prometteuse pour améliorer la compétitivité des manufacturiers

MONTRÉAL, le 25 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) présente aujourd'hui son mémoire sur le PL 27, Loi concernant principalement l'organisation gouvernementale en matière d'économie et d'innovation, à la Commission de l'économie et du travail. MEQ est favorable au projet de loi car il permettra de mieux accompagner les entreprises afin d'augmenter les investissements et les exportations, et ainsi augmenter leur compétitivité.

Depuis cinq ans, de tous les pays du G7 (hormis l'Italie), c'est au Canada que l'investissement en capital a le moins augmenté. Cela impacte notamment le secteur manufacturier dont les exportations semblent figées depuis plus de 10 ans. Pourtant, au Québec, il génère 14% du produit intérieur brut et 89% des exportations du Québec. « Les investissements stagnent, accentuant ainsi un peu plus chaque jour notre retard de productivité et de compétitivité. Les entreprises québécoises se privent de parts de marché à l'étranger, là où d'autres pays ont placé depuis longtemps cette dynamique au cœur de leur stratégie de développement économique », rappelle Véronique Proulx, PDG de MEQ.

MEQ estime que le PL 27 répond à la demande des entreprises de bénéficier d'un accompagnement plus soutenu et plus efficace qui pourrait se traduire par une amélioration de la compétitivité à long terme.

Cinq recommandations

Dans son mémoire, déposé en audition aujourd'hui, MEQ émet cinq recommandations :

Prendre plus de risque pour supporter le développement économique. Aider les entreprises à naviguer dans l'appareil gouvernemental. Proposer des aides financières qui ont un réel impact. Identifier et appuyer les entreprises qui ont le plus de potentiel pour exporter. Implanter efficacement la nouvelle structure avec une culture d'affaires forte.

« Au 1er avril 2020, les gens d'affaires s'attendent à être accueillis par un appareil à la hauteur de leurs projets. Nous demandons au gouvernement de s'assurer que la transition n'ait pas d'impact négatif sur les entreprises, notamment en terme de délai de traitement des dossiers. » précise Mme Proulx.

À propos de Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ)

MEQ représente 1,100 manufacturiers à travers le Québec. Le secteur manufacturier canadien emploie 1.7 million de personnes et génère les deux-tiers des exportations. En forte croissance, en 2018, il a généré des ventes globales de 685$ milliards. www.meq.ca

Au Québec, le secteur manufacturier génère 14% du PIB et 89% de la valeur des exportations.

