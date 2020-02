MEQ et les plus grandes entreprises manufacturières au Canada exhortent le gouvernement fédéral de rétablir le transport ferroviaire

MONTRÉAL, le 18 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Manufacturiers & Exportateurs du Québec (MEQ), son pendant national, Manufacturiers & Exportateurs du Canada (MEC), et de nombreuses entreprises à travers le pays, dont deux chefs de la direction d'entreprises manufacturières, exhortent le gouvernement fédéral de rétablir le transport ferroviaire. Le train est un service important dans la chaîne d'approvisionnement mondiale et chaque journée de blocage supplémentaire affecte l'économie du pays.

Aujourd'hui, Dennis Darby, Président-directeur général de MEC, aux côtés de Curtis Frank, Président et chef de l'exploitation, les Aliments Maple Leaf et Ian Anderson, Président, CKF inc, demandent au gouvernement fédéral d'intervenir et de prendre action immédiatement pour mettre fin aux blocages qui ont des impacts dévastateurs sur les entreprises.

Des pertes importantes

L'association précise qu'il s'agit d'un problème pancanadien, la solution doit donc impliquer tous les acteurs concernés. « Le gouvernement fédéral doit travailler avec les provinces afin de mettre un terme à ces blocages, » mentionne Dennis Darby, Président-directeur, MEC. Pour chaque journée additionnelle de blocage, 425 millions $ de produits issus du manufacturier canadien ne sont pas expédiés. Il s'agit de 120 M $ par jour au Québec, » affirme Véronique Proulx, Présidente-directrice générale, MEQ.

La part du trafic de marchandises du secteur manufacturier se chiffrait à environ 4 600 wagons par jour en 2016, soit un total annuel de 1,62 million de wagons. Les produits issus du manufacturier représentent près de la moitié du volume des chargements des trains au Canada.

Les impacts négatifs des interruptions ont un réel effet sur l'économie et se font ressentir à travers toute la chaîne d'approvisionnement. Chaque jour d'interruption du transport ferroviaire demandera trois à quatre jours pour rattraper le retard.

« Si nous ne trouvons pas de solution à la crise maintenant, les manufacturiers devront ralentir voire arrêter des lignes de productions, ce qui mènera à de possibles pertes d'emplois et des pertes de contrats », précise Mme Proulx.

« Il est très important pour nous que les wagons puissent circuler sur le rail. Plusieurs produits de consommation vital à notre bon fonctionnement sont transportés par rail. Nos gouvernements doivent prendre agir afin d'assurer le service ferroviaire. Nous en avons tous besoin. »

- Ian Anderson, Président, CKF inc

CITATIONS D'ENTREPRISES AFFECTÉES

« L'arrêt du service du CN représente une perturbation majeure pour tous les consommateurs et toutes les industries qui reçoivent ou expédient des produits fabriqués par des canadiens. Nous encourageons toutes les parties impliquées à trouver une solution rapidement. »

- J.D. Irving Limited

« Les canadiens ont la chance de compter sur une infrastructure ferroviaire fiable, et d'avoir un environnement d'affaires attractif pour les investisseurs. Si l'on veut maintenir cette réputation auprès des investisseurs, et ainsi continuer à attirer des investissements et de générer des emplois à long terme, il est essentiel d'avoir un environnement d'affaires stable, où les lois et les règlements sont respectés, et d'avoir des infrastructures de qualité. »

- Todd Karran, Président-directeur général, NOVA Chemicals

« Le transport est essentiel pour les entreprises comme les personnes. Des mines jusqu'à la maison, nous sommes tous impactés par l'interruption du train. Nous espérons qu'une solution pacifique sera trouvée rapidement et croyons que la confiance, la collaboration et la communication seront des éléments essentiels à cette solution. »

- Eric Deschenes, P.Eng, Directeur général national et chef du secteur d'activité Électrification, ABB Canada

