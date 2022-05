MEQ ET LES CÉGEPS DE THETFORD ET DE SEPT-ÎLES LANCENT UNE NOUVELLE COHORTE DE FORMATION DUALE EN GÉNIE MÉCANIQUE POUR LES MANUFACTURIERS

MONTRÉAL, le 3 mai 2022 /CNW Telbec/ - Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) et les Cégeps de Thetford et de Sept-Îles sont heureux de lancer aujourd'hui une nouvelle cohorte de formation en génie mécanique dans le cadre du projet Parcours en génie mécanique. Rendu possible grâce à la participation financière du gouvernement du Québec, ce projet, dans le cadre du Programme de formations de courte durée (COUD) privilégiant les stages dans les professions priorisées par la Commission des partenaires du marché du travail, permet à 23 étudiants répartis dans 22 entreprises manufacturières d'entamer leur formation en alternance travail-études en vue d'obtenir une attestation d'études collégiales.

« La formation et la requalification sont au cœur des efforts déployés pour contrer la pénurie de main-d'œuvre. Le Parcours en génie, offert selon la formule de l'alternance travail-études, favorise le développement des compétences des employés tout en répondant adéquatement aux besoins des entreprises en matière de main-d'œuvre », explique Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie.

Parcours en génie mécanique : un modèle novateur de formation duale

Ce Parcours en génie mécanique permet ainsi à des travailleurs déjà à l'emploi des entreprises manufacturières d'être formés pour augmenter leur niveau de compétences afin d'occuper des postes de techniciens en génie mécanique, de techniciens aux méthodes ou de dessinateurs-concepteurs. Les étudiants suivront une formation de 1 065 heures, réparties en 4 sessions entre le 2 mai 2022 et le 20 mars 2024.

Dans un contexte où les besoins de main-d'œuvre dans le secteur manufacturier sont importants, ce projet forme des employés avec une formule adaptée à la réalité industrielle. Il permet également de bénéficier d'un remboursement du salaire du travailleur, jusqu'à concurrence de 15 $ de l'heure, pour toute la durée de la formation.

Soulignons que MEQ a démarré en 2018 le projet M qui constituait en différents parcours de formation soit génie mécanique, génie industriel et usinage, basés sur un modèle expérimental en alternance travail-études. Cette initiative a permis à près de 60 participants d'obtenir un diplôme.

« Forts de notre succès avec le projet M où nous avons pu développer un modèle et une approche gagnante en alternance travail-études, nous sommes fiers de proposer une nouvelle cohorte avec le Parcours en génie mécanique pour ainsi mettre à la disposition des manufacturiers québécois une solution qui vise à contrer les impacts de la pénurie de main-d'œuvre et à leur donner accès à des travailleurs qualifiés », affirme Véronique Proulx, présidente-directrice générale de MEQ.

« Le Parcours en génie mécanique favorise l'adéquation formation/emploi et augmente le nombre de personnes diplômées par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur dans un domaine spécialisé dont les besoins de main-d'œuvre sont importants », déclare François Guay, Directeur de la formation continue, de l'innovation et de la recherche au Cégep de Thetford.

« Ce projet est une belle initiative qui permet d'investir dans la formation qualifiante de travailleurs déjà à l'emploi pour qu'ils rehaussent leurs compétences afin d'atteindre des postes plus qualifiés, et ce, en tenant compte des réalités du secteur manufacturier », est d'avis Éric Misson, directeur, Formation continue et services aux entreprises au Cégep de Sept-Îles.

À propos de Manufacturiers & Exportateurs du Québec (MEQ)

MEQ représente 1 100 manufacturiers à travers le Québec. Le secteur manufacturier québécois emploie plus de 473 000 personnes et représente 13,5 % du PIB ainsi que 86,5 % des exportations. Il a généré des ventes globales de près de 153 milliards de dollars en 2020.

