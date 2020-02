MEQ est préoccupée par l'impact économique du blocage de lignes ferroviaires

MONTRÉAL, le 11 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Manufacturiers & Exportateurs du Québec (MEQ) demande aux autorités fédérales et provinciales d'intervenir pour faire respecter l'ordonnance rendue par la Cour de Justice de l'Ontario afin de rétablir le transport ferroviaire des marchandises et des voyageurs. Les impacts négatifs des interruptions, qui durent maintenant depuis 6 jours en Ontario et en Colombie-Britannique, ont une réelle conséquence sur l'économie et se font déjà ressentir à travers toute la chaîne d'approvisionnement du secteur manufacturier.

Le transport ferroviaire est un service important dans la chaîne d'approvisionnement mondiale des entreprises. Les opérations dans le manufacturier, l'agriculture et les ressources naturelles dépendent grandement du train pour le transport de produits commercialisés à travers l'Amérique du Nord et le reste du monde.

La continuité du service ferroviaire est primordiale dans la prospérité et la compétitivité à long terme du secteur manufacturier. Il est essentiel que les manufacturiers canadiens aient un réseau de transport fiable et opérationnel afin de les permettre de prospérer non seulement localement mais aussi sur la scène internationale. En 2016, la part du trafic de marchandises du secteur manufacturier se chiffrait à environ 4 500 wagons par jour, soit un total annuel de 1,62 millions de wagons. Les produits issus du manufacturier représentent plus de 47% du volume des chargements des trains au Canada. Rediriger les envois vers les autres modes de transport n'est pas une solution viable car cela interromprait la chaîne d'approvisionnement, retarderait les envois et générerait des coûts supplémentaires ainsi que des pénalités de retard. Cela pourrait occasionner la perte de futurs contrats au profit des concurrents à l'international.

À propos de Manufacturiers & Exportateurs du Québec (MEQ)

MEQ représente 1 100 manufacturiers à travers le Québec. Le secteur manufacturier canadien emploie 1.7 million de personnes et génère les deux tiers des exportations. En forte croissance, en 2018, il a généré des ventes globales de 685$ milliards.

Au Québec, le secteur manufacturier génère 14 % du PIB et 89 % de la valeur des exportations.

SOURCE Manufacturiers et Exportateurs du Québec

Renseignements: Caroline Robin, [email protected], 514-651-7885

