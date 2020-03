MEQ est favorable au soutien annoncé à l'économique canadienne; plus de mesures de relance sont nécessaires

MONTRÉAL, le 14 Mars 2020 /CNW Telbec/ - MEQ salue l'annonce du ministre des Finances, Bill Morneau, de créer un mécanisme de crédit de 10 milliards de dollars pour prêter de l'argent aux entreprises touchées par la COVID-19. Cette mesure, conjuguée à une nouvelle réduction du taux directeur par la Banque du Canada, est nécessaire pour garantir un meilleur accès au crédit aux entreprises. Toutefois, d'importants obstacles économiques subsistent. Les manufacturiers et exportateurs d'ici ont besoin de mesures de relance économique supplémentaires.

« Contrairement à certains secteurs de l'économie qui peuvent adapter leur modèle d'affaires pour minimiser les impacts, notamment en facilitant le télétravail, les manufacturiers ne le sont pas en mesure d'en faire autant. Les travailleurs ne peuvent tout simplement pas faire de télétravail. Les chaînes d'approvisionnement locales et internationales seront limitées et leurs clients restreindront leurs achats » soutient Véronique Proulx, présidente-directrice générale de MEQ. « Il est clair que le secteur manufacturier, qui représente le tiers du PIB du Canada, sera durement affecté. »

Recommandations pour soutenir le secteur

MEQ a élaboré un ensemble de recommandations destinées à soutenir le secteur manufacturier et l'économie pour faire face à cette crise. « Nous invitons le gouvernement à adopter nos recommandations afin d'atténuer les répercussions économiques et de permettre à l'économie canadienne de conserver son dynamisme et de rebondir une fois la crise passée », ajoute Véronique Proulx. « Il s'agit d'une crise économique inédite qui exige des solutions fermes et exceptionnelles. »

Les recommandations de MEQ se concentre sur :

Arrêt de paiement des cotisations à la taxe sur la masse salariale et autres frais gouvernementaux

Subventions pour aider les manufacturiers à maintenir leurs activités

Accès universel aux programmes de soutien financier avec un minimum de formalités administratives

À propos de Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ)

MEQ représente 1 100 manufacturiers à travers le Québec. Le secteur manufacturier canadien emploie 1.7 million de personnes et génère les deux tiers des exportations. En forte croissance, en 2018, il a généré des ventes globales de 685$ milliards.

Au Québec, le secteur manufacturier génère 14 % du PIB et 89 % de la valeur des exportations.

SOURCE Manufacturiers et Exportateurs du Québec

Renseignements: Isabelle Verge, 514-701-7223, [email protected]

Liens connexes

www.meq.ca