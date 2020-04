MEQ accueille positivement les nouvelles mesures économiques au Québec

MONTRÉAL, le 3 avril 2020 /CNW Telbec/ - Manufacturiers & Exportateurs du Québec (MEQ) est heureuse des mesures économiques annoncées aujourd'hui par le gouvernement du Québec visant d'une part à déployer 150 millions de dollars supplémentaires pour les PME et d'autre part, à exempter temporairement d'une autorisation environnementale préalable, les entreprises qui souhaitent convertir leurs opérations pour lutter contre la COVID-19.

Donner plus de liquidités aux PME

Le programme « Aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises » soutient les PME impactées financièrement par la COVID-19 et qui ont besoin de liquidités inférieures à 50 000 $. « En complétant les mesures mises en place par le gouvernement fédéral, cette aide offre un soutien supplémentaire aux PME dans toutes les régions, afin qu'elles soient dans une meilleure posture pour maintenir et relancer leurs activités » précise Véronique Proulx, Président-directrice générale de MEQ. « Si nous voulons continuer à produire des biens essentiels au Québec, pour nos hôpitaux comme pour nos épiceries, il faudra plus que jamais soutenir nos manufacturiers. Chaque maillon de la chaîne compte » ajoute Mme Proulx.

Assouplir la règlementation pour participer à l'effort

L'allègement temporaire de la règlementation sur les autorisations environnementales permettra aux entreprises d'être davantage proactives face à l'urgence sanitaire et d'éviter ainsi les possibles pénuries. « Dans un contexte où la situation évolue de jour en jour, il est important de donner la capacité à nos entreprises de s'ajuster sans délai. Les lourdeurs administratives freinent beaucoup d'initiatives alors que les manufacturiers veulent aider et consacrent beaucoup d'efforts à répondre à la crise » souligne Mme Proulx.



MEQ représente 1 100 manufacturiers à travers le Québec. Le secteur manufacturier canadien emploie 1.7 million de personnes et génère les deux tiers des exportations. En forte croissance, en 2018, il a généré des ventes globales de 685$ milliards.

Au Québec, le secteur manufacturier génère 14 % du PIB et 89 % de la valeur des exportations.

