Menaces de Trump: QS demande à Legault d'utiliser la menace des tarifs d'Hydro comme levier de négociation

QUÉBEC, le 12 janv. 2025 /CNW/ - Face aux menaces d'imposition de tarifs commerciaux du président-élu des États-Unis Donald Trump, la porte-parole de Québec solidaire, Ruba Ghazal, demande au premier ministre François Legault d'envisager une hausse du prix de l'hydroélectricité vendue aux États-Unis.

« Dans ce contexte de tensions commerciales, un gouvernement solidaire n'hésiterait pas à agiter des hausses de prix importantes de l'électricité vendue sur la côte Est américaine pour se faire respecter. Le Québec doit se tenir debout devant Trump. Ce n'est pas à coups de taxes sur le jus d'orange qu'il va nous prendre au sérieux.

L'hydroélectricité, ce n'est pas seulement un joyau public et notre fierté nationale, c'est aussi un de nos plus grands atouts de négociation pour tenir tête à ce Président impérialiste. Près de ¾ des exportations d'Hydro-Québec sont destinées aux États-Unis. Un gouvernement solidaire ne se gênerait pas de mettre fin aux cadeaux tarifaires dont des États comme New York bénéficient, afin de protéger l'économie et les emplois d'ici. Ce sera à M. Trump d'expliquer à ses électeurs pourquoi ça leur coûte plus cher qu'avant se chauffer en hiver », a déclaré Mme Ghazal.

Selon la porte-parole solidaire, la désorganisation du gouvernement fédéral face aux menaces du président des États-Unis est une raison de plus de faire l'indépendance du Québec.

« Plus que jamais, on constate que le fait d'être dans un Canada désuni et dysfonctionnel affaiblit le Québec sur la scène internationale. Déjà en 2018, le gouvernement Trudeau avait sacrifié une partie de l'industrie laitière canadienne - dont plus de la moitié se trouve au Québec - pour sauver les fabricants de voitures ontariens. Je n'ai pas envie de voir l'histoire se répéter. Un Québec indépendant pourrait mettre ses intérêts au cœur de ce bras de fer commercial, avec l'hydroélectricité comme principal levier de négociation, et s'assurer que les emplois et l'économie du Québec soient protégés », a conclu Mme Ghazal.

