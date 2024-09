Mémoires : miroir de l'histoire politique du Québec depuis 2004 - La programmation 20e anniversaire se poursuit!

QUÉBEC, le 9 sept. 2024 /CNW/ - Pour clore sa programmation annuelle et célébrer en grand son 20e anniversaire, l'émission Mémoires propose une saison captivante, riche en émotions. Cet automne, Mme Agnès Maltais, M. Raymond Bachand et Mme Michelle Courchesne livrent leurs confidences et racontent, avec sensibilité et humour, des moments mémorables de leur carrière. Témoins privilégiés de grands changements opérés au Québec, ces ex-parlementaires font écho à l'évolution de la société. Soyez aux premières loges d'instants émouvants lors de leurs retrouvailles avec le mythique salon Bleu!

Au programme cet automne :

15 septembre au 6 octobre : M me Agnès Maltais ( Taschereau : 1998-2018)

( : 1998-2018) 13 octobre au 3 novembre : M. Raymond Bachand ( Outremont : 2005-2013)

( : 2005-2013) 10 novembre au 1er décembre : Mme Michelle Courchesne ( Fabre : 2003-2012)

En prime, afin de vous faire patienter d'ici au lancement officiel de la nouvelle saison, nous vous invitons à visionner Café-rencontre des journalistes. M. Gilles Morin, M. John Grant et Mme Pascale Navarro vous font découvrir l'envers du décor! Au rendez‑vous : anecdotes surprenantes, aveux et coups de cœur livrés par les deux animateurs et l'animatrice ayant recueilli, au fil des ans, les témoignages d'ex-parlementaires qui se sont impliqués en politique active.

Miroir de l'histoire politique du Québec depuis 2004, l'émission Mémoires sera diffusée sur le Canal de l'Assemblée nationale les dimanches à 20 h et en rediffusion les lundis, dès 20 h. Pour revoir tous les épisodes de la série, visitez la chaîne YouTube de l'Assemblée nationale du Québec.

