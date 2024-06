MÉMO-Qc et Sylvie Brosseau saluent la décision du Ministre de la Sécurité publique de tenir une enquête publique suite au décès de Normand Meunier

MONTRÉAL, le 25 juin 2024 /CNW/ - Moelle épinière et motricité Québec (MÉMO-Qc, moelleepiniere.com) salue la décision annoncée aujourd'hui par le ministre de la Sécurité publique de déclencher une enquête publique sur le décès de M. Normand Meunier survenu le 29 mars 2024. M. Meunier a demandé l'aide médicale à mourir après avoir développé de graves plaies de pression à l'hôpital de Saint-Jérôme par manque de soins.

La semaine dernière Mme Brosseau, veuve de M. Meunier, et MÉMO-Qc par l'entremise de leur procureur Me Patrick Martin-Ménard, se sont adressés à monsieur Bonnardel pour que celui-ci ordonne au coroner en chef du Québec de déclencher une enquête publique, afin de faire la lumière sur les causes et circonstances du décès de monsieur Meunier et de formuler des recommandations visant à assurer une meilleure protection de la vie humaine.

Depuis le décès de Normand Meunier, Sylvie Brosseau, sa conjointe, et MÉMO-Qc luttent pour que toute la lumière soit faite quant aux manquements de l'hôpital de St-Jérôme et du CIUSSS des Laurentides dans ce dossier. « Pour nous, il est essentiel que le décès de Normand ne soit pas en vain et que plus jamais une personne handicapée trouve la mort en se rendant à l'urgence d'un hôpital, a déclaré Walter Zelaya directeur général de MÉMO-Qc. »

« À la différence des enquêtes déjà annoncées, cette enquête sera menée par une entité indépendante, un coroner, ayant le pouvoir de contraindre les personnes susceptibles de détenir des informations importantes à témoigner publiquement afin d'apporter un éclairage complet sur les causes et circonstances du décès tragique de Normand Meunier, a expliqué Me Patrick Martin-Ménard ».

MÉMO-Qc a l'intention de participer aux audiences, qui permettront de faire toute la lumière dans cet événement malheureux. L'organisme considère que les nombreuses lacunes du système de santé relatives aux soins aux personnes en situation de handicap exigent une vaste enquête publique. MÉMO-Qc participera aux auditions et surveillera le rapport d'enquête.

MÉMO-Qc saisi l'occasion pour saluer la détermination de M Meunier et celle de Mme Brosseau qui a pris le relais dans les démarches. MÉMO-Qc leur exprime toutes sa solidarité ainsi qu'à toutes les personnes en situation de handicap qui ne reçoivent pas les services appropriés.

MÉMO-Qc salue les trois partis d'opposition qui ont appuyé ses démarches visant à faire la lumière sur les circonstances du décès de M. Meunier.

SOURCE Moelle épinière et motricité Québec

Porte-parole : Walter Zelaya, Directeur général, Moelle épinière et motricité Québec, 514-779-8283; Contact : Ariane Gauthier-Tremblay, Organisatrice communautaire - volet défense des droits; Moelle épinière et motricité Québec, 581-985-0780