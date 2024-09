Mélissandre T-B reçoit le - Prix du CALQ - Artiste de l'année dans Lanaudière

JOLIETTE, QC, le 19 sept. 2024 /CNW/ - Le Conseil des arts et des lettres du Québec est heureux de décerner le Prix du CALQ - Artiste de l'année dans Lanaudière à l'artiste multidisciplinaire Mélissandre T-B. Ce prix, assorti d'un montant de 10 000 $, lui a été remis par André Racette, directeur du soutien à la diffusion et au rayonnement international au Conseil des arts et des lettres du Québec, à l'occasion de la 33e édition des Grands Prix Desjardins de la culture de Lanaudière organisés par Culture Lanaudière à la salle Hector-Charland de l'Assomption.

Melissandre T-B remporte le Prix du CALQ - Artiste de l'année dans Lanaudière. crédit photo : Anne-Marie Baribeau (Groupe CNW/Conseil des arts et des lettres du Québec)

« L'artiste multidisciplinaire Mélissandre T-B éblouit tous ceux et celles qui croisent son chemin par sa virtuosité et son dynamisme. Artiste accomplie et polyvalente, elle poursuit une démarche artistique unique dans le paysage culturel québécois en fusionnant la gigue traditionnelle, le ballet et la danse contemporaine. Par ses œuvres, elle captive un public large et varié, tout en recueillant une belle reconnaissance dans son milieu et auprès de ses pairs », ont mentionné les membres du jury réunis par le Conseil.

Biographie de Mélissandre T-B

Mélissandre T-B une artiste multidisciplinaire qui œuvre professionnellement comme auteure, interprète, chorégraphe, animatrice et réalisatrice depuis 2003. Dans ses œuvres, elle s'inspire de la gigue, du ballet et de la danse contemporaine.

En tant que spécialiste de la gigue québécoise, elle a pris part à plus de 1 000 représentations avec le Cirque du Soleil. Elle a également dansé pour La Bottine Souriante, Les Sortilèges et Zeugma Danse et est actuellement interprète pour Benjamin Hatcher. Sa pièce Les châteaux de sable a été présentée dans plusieurs salles de Lanaudière et de Montréal. Ses vidéodanses Rouge pamplemousse et L'autre vie ont été présentées au FIFA, à Quartiers Danses, au The Her Vision Film Festival de New York et dans plusieurs autres événements au Québec. En 2018, Mélissandre Tremblay-Bourassa a remporté le prix Arts de la scène aux Grands Prix Desjardins de la culture pour récompenser l'ensemble de son travail.

Elle a cofondé Les Bordéliques, un duo qui a remporté plusieurs prix, notamment le Prix Ambassadeur de Télé-Québec en 2018, le Prix du CALQ-Œuvre de l'année dans Lanaudière pour le spectacle Blind Date en 2016 ainsi qu'un prix Excelsiors, catégorie Culture remis par la Chambre de commerce du grand Joliette en 2016. Elle a également cofondé Cent méandres - Arts & découvertes, qui a réalisé en 2022 le Rallye de vidéodanses lanaudoises, permettant de faire connaître les artistes d'ici dans une grande variété de lieux.

Finalistes

Les finalistes de ce prix étaient le compositeur et saxophoniste jazz Yannick Rieu, et l'artiste en arts visuels

Moe Piuze.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec

Depuis 30 ans, Conseil des arts et des lettres du Québec investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des œuvres marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner. Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le Conseil soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion au Québec, au Canada et à l'étranger.

En décernant ce prix, le Conseil poursuit son objectif de reconnaissance publique en démontrant son appui aux créatrices et aux créateurs qui se distinguent par l'excellence de leurs réalisations et par leur contribution exceptionnelle à la vitalité de la culture québécoise.

Culture Lanaudière

Depuis plus de 40 ans, Culture Lanaudière s'est imposé comme un interlocuteur solide et représentatif du milieu culturel lanaudois. Il rassemble plus de 200 membres (artistes, artisans et artisanes, travailleurs, travailleuses et organismes culturels) dans Lanaudière. Sa présence active dans le milieu et la reconnaissance de l'impact culturel comme pilier de développement ont permis le développement de diverses alliances avec de multiples partenaires provenant des secteurs privé, institutionnel, municipal et communautaire. La mission première de Culture Lanaudière est d'optimiser la professionnalisation des artistes et des organismes culturels inscrits dans le mode de développement durable.

La Fabrique culturelle

La Fabrique culturelle est la plateforme culturelle numérique de Télé-Québec. Elle est alimentée par les dix bureaux régionaux de Télé-Québec ainsi que par une centaine de partenaires du milieu culturel et les membres de la communauté. Depuis 2014, elle fait rayonner les arts et la culture auprès du public en valorisant l'identité culturelle québécoise sur l'ensemble du territoire, principalement à travers la créativité de ses artistes et artisans. La Fabrique culturelle est sur Facebook, X, Instagram, TikTok, YouTube. lafabriqueculturelle.tv

