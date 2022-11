Mélissa Verreault reçoit le Prix du CALQ - Artiste de l'année en Chaudière-Appalaches

QUÉBEC, le 28 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Le Conseil des arts et des lettres du Québec, en collaboration avec Culture Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches (CCNCA), est heureux de décerner le Prix du CALQ - Artiste de l'année en Chaudière-Appalaches à l'écrivaine Mélissa Verreault. Ce prix, assorti d'un montant de 10 000 $, lui a été remis par André Racette, directeur du soutien à la diffusion et au rayonnement international au Conseil des arts et des lettres du Québec, lors de la cérémonie des Prix d'excellence des arts et de la culture, produite par CCNCA, à la salle des Promotions du Séminaire de Québec.

Mélissa Verreault remporte le Prix du CALQ - Artiste de l'année en Chaudière-Appalaches. (Montage photo: Conseil des arts et des lettres du Québec) (Groupe CNW/Conseil des arts et des lettres du Québec)

« Mélissa Verreault est une écrivaine très inspirante, à l'esprit vif et la parole franche ! Son implication auprès des jeunes de sa région fait toute la différence : elle leur donne le goût à la lecture et leur partage sa passion pour la littérature. Elle se distingue également par ses traductions qui offrent au public un accès à des œuvres à la fois marginales et pertinentes. Son dynamisme est remarquable », ont mentionné les membres du jury du Conseil.

Biographie de Mélissa Verreault

Née en 1983, Mélissa Verreault a grandi sur la rive sud de Québec. Après avoir habité Montréal durant près d'une décennie et séjourné en Italie, elle s'est installée à Lévis avec sa famille. Titulaire d'une maîtrise en création littéraire de l'UQAM, elle termine actuellement une maîtrise en traduction à l'Université Laval, où elle est également chargée de cours en création littéraire. Depuis 2011, elle a publié aux Éditions La Peuplade trois romans, ainsi qu'un recueil de nouvelles.

Elle a également publié un court roman pour les apprenants du français aux Éditions Didier, en France. En tant que traductrice, elle a signé la version française de plusieurs œuvres, dont The Break (Katherena Vermette), Liminal (Jordan Tannahill) et Alto mare (Samantha Barendson). À ces publications s'ajoutent plusieurs textes diffusés dans des revues et collectifs. En plus de donner des cours à l'université, Mélissa Verreault accompagne des auteurs et autrices de la relève dans le cadre de divers programmes de parrainage. Elle est par ailleurs vice-présidente de l'Union des écrivaines et des écrivains québécois.

Pour découvrir le travail de Mélissa Verreault, une capsule vidéo portant sur sa démarche artistique sera disponible prochainement sur La Fabrique culturelle, la plateforme culturelle numérique de Télé-Québec.

Finalistes

Les finalistes de ce prix sont la chorégraphe, cinéaste et directrice artistique Chantal Caron ainsi que l'artiste multidisciplinaire Nady Larchet.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec

Le Conseil des arts et des lettres du Québec investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des œuvres marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner. Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le Conseil soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion au Québec, au Canada et à l'étranger.

En décernant ce prix, le Conseil poursuit son objectif de reconnaissance publique en démontrant son appui aux créatrices et aux créateurs qui se distinguent par l'excellence de leurs réalisations et par leur contribution exceptionnelle à la vitalité de la culture québécoise.

Culture Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches

Membre influent du Réseau des conseils régionaux de la culture, Culture Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches (CCNCA) fait la promotion des arts et de la culture et affirme leur importance. Il regroupe, concerte et représente des créateurs, des créatrices, des organismes professionnels et des porte-paroles des villes et MRC sur ses territoires. Sa mission se traduit par des actions de représentation auprès des instances politiques et des partenaires économiques, par la défense de la liberté d'expression et par du soutien aux créateurs et créatrices.

La Fabrique culturelle

La Fabrique culturelle est la plateforme culturelle numérique de Télé-Québec. Elle est alimentée par les dix bureaux régionaux de Télé-Québec ainsi que par une centaine de partenaires du milieu culturel et les membres de la communauté. Elle a pour mandat de faire rayonner les arts et la culture en valorisant l'identité culturelle québécoise sur l'ensemble du territoire, principalement à travers la créativité de ses artistes et artisans. La Fabrique culturelle est sur Facebook, Twitter, Instagram. lafabriqueculturelle.tv

Liens :

