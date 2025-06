Meilleur accès à un médecin de famille en région : Québec soutient l'étude du projet de l'Université du Québec

QUÉBEC, le 5 juin 2025 /CNW/ - Souhaitant favoriser une meilleure rétention des médecins en région et former plus de médecins de famille hors des grands centres urbains, la ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Pascale Déry, annonce une entente de collaboration avec l'Université du Québec assortie d'un financement de 350 000 $ afin d'étoffer son projet de délocalisation du programme de médecine.

Un programme pleinement axé sur les régions

Considérant les besoins des Québécois, notamment en ce qui concerne le vieillissement de la population, le gouvernement souhaite explorer diverses options et soutenir l'Université du Québec dans la définition d'un nouveau programme de formation axé sur la médecine familiale. En échange du financement, l'établissement devra préciser au gouvernement comment ce programme pourrait être offert en collaboration et en complémentarité avec les facultés existantes dans toutes les régions du Québec, particulièrement celles qui ne sont pas servies par les campus délocalisés.

Rappelons qu'actuellement, les quatre facultés de médecine existantes offrent un programme délocalisé en médecine, respectivement en Mauricie pour l'Université de Montréal, à Chicoutimi et à Longueuil pour l'Université de Sherbrooke, à Lévis et à Rimouski pour l'Université Laval, et en Outaouais pour l'Université McGill. Ces campus ainsi que la décision du gouvernement d'augmenter les cohortes dans chacune des facultés depuis 2019 ont permis de former plus de médecins et d'augmenter les chances que ceux-ci restent en région.

Livrables attendus

L'analyse devra permettre de présenter le modèle proposé par l'Université du Québec, les besoins identifiés par le milieu de santé en médecine familiale dans les régions éloignées ainsi que les considérations relatives au vieillissement de la population et à l'opérationnalisation du programme. Il est également attendu que l'Université du Québec consulte différents partenaires nationaux, notamment Santé Québec, le Collège des médecins ainsi que les fédérations médicales, en plus des quatre facultés de médecine existantes.

Citations :

« Notre gouvernement a prouvé à de nombreuses reprises que nous étions à la recherche de solutions qui sortent des sentiers battus pour améliorer l'accès à un médecin de famille pour les Québécois, particulièrement en région. Le projet proposé, qui est encore au stade embryonnaire, mérite d'être exploré davantage, alors que le réseau de l'Université du Québec est présent aux quatre coins du Québec. »

Pascale Déry, ministre de l'Enseignement supérieur

« Je me réjouis de cette entente avec le gouvernement, qui permettra à l'Université du Québec de développer une vision ambitieuse : offrir un programme de médecine de famille consacré au réseau public. Grâce à la présence de nos dix établissements sur l'ensemble du territoire, nous pourrons former des médecins de famille là où les besoins sont les plus grands et ainsi améliorer durablement l'accès à la première ligne. »

Alexandre Cloutier, président de l'Université du Québec

Faits saillants :

Le gouvernement conclut une entente de service avec l'Université du Québec, afin que celle-ci développe un programme de médecine délocalisée en région ainsi que l'opérationnalisation de ce dernier. Le projet devra être fait en collaboration avec les quatre facultés de médecine existantes (Université de Montréal, Université Laval , Université de Sherbrooke et Université McGill).





, Université de et Université McGill). L'aide financière accordée par le ministère de l'Enseignement supérieur à l'Université du Québec est de 350 000 $. Les livrables seront attendus pour septembre 2026.

