MONTRÉAL, le 14 juin 2023 /CNW/ - Après plus de 12 ans à la tête du Consortium MEDTEQ+, Diane Côté annonce son départ à titre de présidente-directrice générale à compter du 28 août 2023. Celle qui a été l'une des instigatrices de MEDTEQ+ a pris cette décision, avec le sentiment du devoir accompli, mais surtout la conviction que l'organisation pourra aller encore plus loin, au cours de la prochaine décennie, pour soutenir les entrepreneurs.e.s. MEDTEQ+ annoncera prochainement la personne qui succédera à madame Côté.

Diane Côté, PDG de MEDTEQ+ (Groupe CNW/MEDTEQ+)

Jacques Milette, président du Conseil d'administration de MEDTEQ+, tient à profiter de cette occasion pour souligner la contribution remarquable de Madame Côté à tout le secteur des sciences de la vie et plus encore.

« Au nom du Conseil d'administration, de nos membres, de nos employés et de nos partenaires, je tiens à remercier chaleureusement Madame Côté pour son dévouement exceptionnel, sa rigueur, sa vision et sa capacité à mobiliser l'ensemble des parties prenantes. Sous sa direction, MEDTEQ+ est devenu un véritable fleuron, positionnant le leadership des innovateur.e.s d'ici en technologie de la santé sur le plan national et international. Sa gestion rigoureuse et ses valeurs professionnelles ont permis au consortium industriel de générer plus de 12 M$ d'actifs nets en 10 ans et de devenir un collaborateur engagé à travers le Canada. », déclare Jacques Milette, président sortant du CA de MEDTEQ+.

Grâce à l'esprit visionnaire de Diane Côté, MEDTEQ+ est devenu le leader national des technologies de la santé au Canada, soutenant les projets de l'idée à la mise en marché. En tant que membre actif du programme des regroupements sectoriels de recherche industrielle (RSRI) du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, MEDTEQ+ assure la gestion de nombreux programmes d'innovation en santé en plus d'avoir obtenu deux grands mandats nationaux du gouvernement canadien. Remporté à la suite d'une féroce compétition, le mandat du Programme des centres d'excellence en commercialisation et en recherche du Canada (CECR) a permis à MEDTEQ+ de créer son fonds d'investissement qui a généré, à ce jour, plus de 125 millions d'investissements dans 24 entreprises en démarrage. De plus, grâce au soutien financier du Fonds stratégique pour l'innovation du gouvernement du Canada, MEDTEQ+ est porteur de l'initiative envisAGE visant l'amélioration de la qualité de vie des aîné.e.s et de leurs proches aidants en collaboration avec AGE-WELL. envisAGE ouvre la voie, pour les prochaines décennies, à un leadership avant-gardiste sans précédent du Québec et du Canada dans le secteur stratégique des AgeTechs pour nos PMEs, nos réseaux de santé et pour toute la société.

« Diane Côté est une travailleuse acharnée qui n'a jamais cherché les honneurs, bien au contraire. Bienveillante et juste, elle a bâti, avec la complicité d'Innovitech, une équipe engagée et dévouée à accroître le développement de l'innovation en technologies de la santé. Avec les années, ce qui a le plus impressionné le Conseil d'administration de MEDTEQ+, c'est l'énergie et la passion démontrées par Diane, pour répondre aux besoins de la société, même en contexte pandémique. Sous sa direction, chaque défi est devenu une opportunité pour rallier les membres et répondre aux enjeux, c'est ce qui a mené à la naissance de l'initiative envisAGE. Je suis sûr que l'équipe en place poursuivra cette mission avec la même énergie, la même rigueur et le même esprit collaboratif inspiré par Diane », renchérit monsieur Milette.

À propos de MEDTEQ +

MEDTEQ+, un consortium pancanadien de recherche industrielle et d'innovation en technologies de la santé, a pour mission d'accélérer le développement de solutions technologiques innovantes afin d'améliorer la santé et la qualité de vie des populations. MEDTEQ+ soutient la validation de ces technologies, leur intégration dans le réseau de la santé, leur commercialisation, ainsi que leur rayonnement tant local qu'international en réunissant les compétences complémentaires de partenaires industriels et institutionnels et celles des fournisseurs de soins de santé. MEDTEQ+ offre des services d'accompagnement, de subvention et d'investissement aux entreprises innovantes. Depuis décembre 2022, MEDTEQ+ est aussi porteur de l'initiative envisAGE qui vise à catalyser l'écosystème en AgeTech et à stimuler le développement technologique visant à soutenir le vieillissement. MEDTEQ+ compte, entre autres, sur le soutien financier du gouvernement du Québec, du gouvernement du Canada, du secteur privé et de partenaires complémentaires pour favoriser les relations recherche-industrie. www.medteq.ca

SOURCE MEDTEQ+

Renseignements: Contact : Josée Laflamme, directrice des communications, MEDTEQ+, Téléphone : 514 909-0575, [email protected]