Medicom remporte le prix du « Meilleur produit » dans 3 catégories de prévention des infections

MONTRÉAL, le 12 déc. 2019 /CNW Telbec/ - AMD Medicom Inc. (« Medicom »), chef de file dans la prévention et le contrôle des infections, est heureuse d'annoncer qu'elle s'est méritée le prix du « Meilleur produit » de Dental Advisor dans trois segments distincts de prévention des infections dentaires.

Les produits primés comprennent Medicom Pro-Matrix Curve en tant que bande matrice à usage unique supérieure, Medicom SafeGauze HemoStat en tant que pansement hémostatique supérieur dans la catégorie chirurgie buccale, et les digues dentaires en polyisoprène de Hedy (récemment acquise par Medicom) en tant que digue dentaire supérieure et Choix de l'éditeur.

« Nous sommes extrêmement fiers de nos équipes, dont le dévouement et l'engagement envers la création de produits et de marques bien pensés et novateurs ont été soulignés par ces prix », a déclaré Ouriel Levy, Vice-président exécutif commercial et président mondial, Secteur dentaire. « Notre objectif était de constituer une équipe de classe mondiale pour fournir des produits de classe mondiale », a poursuivi M. Levy. « Nous sommes heureux de voir nos efforts reconnus, mais encore plus enthousiastes à l'idée de continuer à innover et à ravir nos clients à travers le monde avec de nouveaux produits et de nouvelles expériences. »

Les prix Dental Advisor sont parmi les plus respectés de l'industrie car ils sont entièrement fondés sur la recherche clinique et factuelle. Les lauréats des prix 2020 pour les meilleurs produits ont été évalués parmi des centaines de produits. Les cotes et les prix sont fondés sur les sélections et les discussions du comité de rédaction de Dental Advisor ainsi que d'un groupe de 250 cliniciens, assistants dentaires, hygiénistes dentaires, techniciens de laboratoire dentaire et chercheurs ayant de l'expérience dans tous les domaines de la dentisterie clinique et de la recherche.

À propos des produits reconnus

Les bandes matrices Pro-Matrix Curve sont préassemblées et conçues avec un design sophistiqué pour répondre aux besoins évolutifs de la dentisterie. Les bandes jetables Pro-Matrix simplifient les procédures en facilitant le placement et en améliorant la visibilité. La conception profilée avancée des bandes matrices Pro-Matrix garantit un contact parfait à chaque fois pour des restaurations plus faciles et plus rapides et de meilleurs résultats.

Les pansements hémostatiques SafeGauze HemoStat sont 100 % naturels, solubles et conçus pour contrôler les saignements après les extractions, la chirurgie parodontale et d'autres procédures qui nécessitent un contrôle des saignements, sans sutures nécessaires. Les pansements HemoStat absorbent le liquide et se gélifient en quelques secondes pour faciliter la mise en place et l'adhérence à la plaie afin de fermer les vaisseaux sanguins et de contrôler le saignement. HemoStat ne contient aucun additif chimique ou produit d'origine animale et possède des propriétés antibactériennes naturelles qui favorisent la guérison.

Les digues dentaires en polyisoprène de Hedy isolent des secteurs spécifiques de la bouche pendant les procédures dentaires pour réduire le risque d'infection. Leur formulation unique a une structure polymère et des propriétés physiques similaires à celles du caoutchouc naturel, sans l'allergène potentiel des protéines du latex. Ils ne contiennent pas de poudre et offrent une résistance supérieure à la déchirure avec un allongement maximal de 1230 %.

Pour de plus amples renseignements sur ces produits et d'autres produits de prévention et de contrôle des infections Medicom, consultez le site Medicom.com.

À propos du Groupe Medicom

Fondé en 1988, le groupe Medicom est l'un des leaders mondiaux dans la fabrication et la distribution de produits préventifs à usage unique et de haute qualité pour le contrôle des infections dans les domaines médical, dentaire, industriel, vétérinaire, de laboratoire et de santé et beauté. Basée à Montréal, au Canada, l'entreprise est présente dans 50 pays, possède 8 usines de fabrication entièrement contrôlées en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, et vend dans plus de 95 pays. Medicom s'engage à rendre le monde plus sûr et plus sain en utilisant des matériaux soigneusement sélectionnés, une technologie de pointe et une innovation continue pour offrir une protection sur laquelle les professionnels de la santé peuvent compter.

SOURCE AMD Medicom Inc.

Renseignements: Contact médias : Gayle Padvaiskas, Vice-présidente Marketing, AMD Medicom Inc., 514-636-6262, poste 3000

Related Links

www.medicom.ca