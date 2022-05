Medicom nommée l'une des sociétés les mieux gérées au Canada pour la deuxième année consécutive

Chaque année, des centaines d'entreprises entrepreneuriales se soumettent à un processus de candidature rigoureux et sont évaluées par un jury indépendant sur la base de quatre domaines clés : stratégie, culture et engagement, capacités et innovation, gouvernance et finances.

« C'est un réel honneur pour Medicom d'être sélectionné encore parmi les Sociétés les mieux gérées cette année. Ceci est un témoignage incontestable au remarquable travail de nos employés, surtout durant plus de deux ans de pandémie. J'aimerais remercier tous nos employés motivés qui ont permis de réaliser cela, » a souligné John Tourlas, président d'Amérique du Nord de Medicom.

Tracer la voie pour mieux protéger les soignants et leurs patients

Depuis les derniers mois, Medicom a redoublé d'efforts pour pousser son intégration verticale et rapatrier la production stratégique d'ÉPI au Canada. C'est ainsi qu'à l'été 2020, Medicom a annoncé l'ouverture d'une usine de masques chirurgicaux et respirateur N95 à Montréal, puis une deuxième usine pour produire la matière filtrante des masques dans le Grand Montréal et il y a quelques semaines, l'ouverture d'une nouvelle usine de gants de nitrile en Ontario pour approvisionner principalement les gouvernements.

« Notre engagement à protéger n'a jamais été aussi clair et limpide. Nous investissons plusieurs dizaines de millions de dollars localement au Canada pour sécuriser notre production locale et ainsi nos soignants et leurs patients qui ont besoin des équipements de protection individuelle au quotidien. Ils peuvent toujours compter sur notre expertise et notre rigueur quand il s'agit de prévention et de contrôle des infections, » a commenté Guillaume Laverdure, chef de l'exploitation de Medicom.

Les candidats au concours des sociétés les mieux gérées au Canada sont évalués par un jury indépendant composé de représentants des commanditaires du programme, en plus de juges invités spéciaux. Les 2022 sociétés les mieux gérées ont des points communs qui incluent (mais ne se limitent pas à) mettre leur personnel et leur culture au premier plan, se concentrer sur leurs stratégies ESG et redoubler d'efforts pour accélérer la numérisation. La direction de Medicom reste fermement engagée à poursuivre la stratégie de notre entreprise afin d'assurer un rendement soutenu, une croissance et un leadership dans l'industrie tout au long de 2022 et au-delà.

À propos du groupe Medicom

Medicom a été fondée en 1988 en réponse au besoin urgent de gants médicaux pour les professionnels de la santé pendant la crise mondiale du VIH. Depuis, la société a évolué pour devenir l'un des principaux fabricants et distributeurs mondiaux de produits de prévention et de contrôle des infections à usage unique de haute qualité pour les marchés médical, dentaire, industriel, de la santé animale, des laboratoires, de la vente au détail et de la santé et bien-être.

Medicom a été un fournisseur fiable de solutions de contrôle des infections lors de multiples épidémies, notamment la grippe aviaire, le SRAS, le H1N1 et l'Ébola, ainsi que la pandémie de COVID-19, et a été nommée l'une des sociétés les mieux gérées du Canada en 2021.

Aujourd'hui, le groupe Medicom distribue des produits de contrôle des infections sous les marques Medicom, Ritmed, Kolmi, Hopen, Ocean Pacific et Hedy. Les filiales de Medicom comprennent Kolmi-Hopen en France, Medicom Asia à Hong Kong, United Medical Enterprise aux États-Unis, KHM Engineering à Singapour et Medicom HealthPro Limited au Royaume-Uni.



Pour plus d'information sur Medicom et son portefeuille complet de solutions de contrôle des infections, y compris une vaste gamme de masques médicaux, veuillez consulter le site Medicom.com, nous suivre sur Twitter @MedicomGlobal ou visiter les pages sur Facebook ou LinkedIn.

À propos des Sociétés les mieux gérées au Canada

Les sociétés les mieux gérées au Canada continuent d'être la marque d'excellence des sociétés détenues et gérées par des Canadiens dont le chiffre d'affaires dépasse 50 millions de dollars. Chaque année depuis le lancement du programme en 1993, des centaines de sociétés entrepreneuriales se sont disputé cette désignation dans le cadre d'un processus rigoureux et indépendant qui évalue leurs compétences et leurs pratiques de gestion. Les prix sont décernés à quatre niveaux : 1) Nouveau lauréat des sociétés les mieux gérées au Canada (l'un des nouveaux lauréats sélectionnés chaque année) ; 2) Lauréat des sociétés les mieux gérées au Canada (les lauréats qui ont présenté une nouvelle demande et conservé avec succès leur désignation de société la mieux gérée pendant deux années supplémentaires, sous réserve d'un examen opérationnel et financier annuel) ; 3) Lauréat du niveau or (après trois années consécutives de maintien de leur statut de société la mieux gérée, ces lauréats ont démontré leur engagement envers le programme et ont conservé avec succès leur prix pendant 4 à 6 années consécutives) ; 4) Membre du club platine (les lauréats qui ont conservé leur statut de société la mieux gérée pendant sept ans ou plus). Les commanditaires du programme sont Deloitte Private, CIBC, The Globe and Mail, Salesforce et TMX Group. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.bestmanagedcompanies.ca.

SOURCE AMD Medicom Inc.

Renseignements: Contact média : Janie Shen, Vice-présidente, Marketing et communications, AMD Medicom Inc., [email protected]