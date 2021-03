Les deux prix pour lesquels Medicom a été mise en nomination sont le Prix Raymond Chabot Grant Thornton en entrepreneuriat , qui récompense une entreprise ayant mis en place une stratégie de croissance gagnante, ayant développé un plan de relève efficace ou ayant réussi un transfert intergénérationnel, et le Prix Stratégie d'entreprise performante de l'Ordre des CPA du Québec , qui récompense une stratégie de croissance développée par une entreprise pour atteindre son plein potentiel et assurer sa pérennité.

« Nous sommes extrêmement fiers d'être finalistes dans deux catégories pour les prix Mercuriades de cette année. Ces nominations reflètent à la fois notre longue histoire au Québec et notre équipe talentueuse et dévouée. Après plus d'un an de travail acharné en pleine pandémie, cette reconnaissance sera appréciée par tous nos employés, ici au Québec et dans le monde entier », a déclaré John Tourlas, président, Amérique du Nord.

Les équipements de protection individuelle (ÉPI) et les solutions de contrôle des infections de Medicom étaient fabriqués sur trois continents et vendus dans plus de 95 pays lorsque la demande a surgi en raison de la COVID-19 et obligé l'entreprise à ouvrir 6 usines de masques supplémentaires à travers le monde en seulement 6 mois.

« En tant qu'entreprise québécoise en activité depuis plus de 30 ans, nous sommes très fiers de la qualité de la protection que nous offrons aux soignants et à leurs patients. C'est notre engagement envers notre objectif qui nous a amenés à ce point et ces nominations prestigieuses témoignent de notre dévouement à notre mission de protection », a déclaré Guillaume Laverdure, chef de l'exploitation de Medicom. « Félicitations à tous les finalistes des Mercuriades de cette année. C'est un véritable honneur d'être nominé parmi des candidats aussi méritants. »

Félicitations à tous les finalistes des Mercuriades de cette année. C'est un véritable honneur d'être nommé parmi des candidats aussi méritants.

À propos du groupe Medicom

Le groupe Medicom est l'un des principaux fabricants et distributeurs mondiaux de produits de haute qualité, à usage unique, de prévention et de contrôle des infections pour les marchés médical, dentaire, industriel, de la santé animale, des laboratoires, du commerce de détail et de la santé et bien-être. Medicom distribue des produits de contrôle des infections sous les marques Medicom, Ritmed, Kolmi, Hopen, Ocean Pacific et Hedy. Les filiales de Medicom comprennent Kolmi-Hopen en France, Medicom Asia à Hong Kong, United Medical Enterprise aux États-Unis, KHM Engineering à Singapour et Medicom HealthPro Limited au Royaume-Uni.



Medicom possède une vaste expérience dans la réponse à la demande d'équipements de protection individuelle en cas de pandémie. Medicom a été fondée en 1988 en réponse au besoin urgent de gants médicaux pour les professionnels de la santé pendant la crise mondiale du VIH. Depuis, la société est un fournisseur fiable de solutions de contrôle des infections lors de multiples épidémies, notamment la grippe aviaire, le SRAS, le H1N1, le virus Ébola et le COVID-19.



Pour plus d'information sur Medicom et son portefeuille complet de solutions de contrôle des infections, y compris une vaste gamme de masques médicaux, veuillez consulter le site Medicom.com , nous suivre sur Twitter @MedicomNA ou visiter les pages sur Facebook ou LinkedIn.

À propos des Mercuriades

Lancées en 1981 par la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ), Les Mercuriades sont le plus prestigieux concours d'affaires du Québec. Au terme d'un processus de sélection rigoureux, elles récompensent les PME et les grandes entreprises de la province qui se distinguent par leur innovation, leur ambition, leur esprit d'entreprise et leur performance.

SOURCE AMD Medicom Inc.

Renseignements: Contact média : Gayle Padvaiskas, Vice-présidente, Marketing, AMD Medicom inc., [email protected]

Liens connexes

www.medicom.ca