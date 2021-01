Medicom débute la production de nouveaux masques de procédure pour enfants et de masques chirurgicaux à attaches à Montréal

Alors que d'autres nouvelles lignes de production seront mises en place pour accroître l'approvisionnement local en équipements de protection individuelle spécialisés, Medicom continuera à développer sa ligne SafeMask® Architect MC . Cela lui permettra d'honorer ses contrats gouvernementaux existants et de répondre aux futurs besoins, notamment en matière de masques de procédure pour enfants et de masques chirurgicaux à attaches.

« Medicom s'est engagée à produire une gamme complète de masques de qualité médicale ici même au Québec afin de répondre aux besoins de nos anges gardiens, ainsi que de ceux de l'ensemble de la population québécoise et canadienne. Alors que les masques de procédure à trois couches sont fortement recommandés ou même obligatoires dans les écoles et certains lieux publics, il nous a semblé essentiel de faire ce pivot pour sécuriser la chaîne d'approvisionnement local, » a commenté Guillaume Laverdure, chef de l'exploitation de Medicom.

Les bons masques pour une meilleure protection

Les nouveaux masques à boucle auriculaires pédiatriques, SafeMask Architect JuniorMC, offriront aux jeunes une protection de niveau 1 selon la norme ASTM. Les masques pédiatriques de Medicom sont conçus pour mieux s'adapter aux visages plus petits, réduire les espaces vides et offrir une meilleure protection, tout en offrant un excellent confort et une bonne respirabilité.

Les masques chirurgicaux à attaches, SafeMask Architect AcuteMC, sont conçus pour être utilisés dans des environnements stériles, comme des salles d'opération. Ces masques de niveau 3 selon la norme ASTM sont résistants aux fluides et offrent aux soignants une protection respiratoire fiable et un confort exceptionnel.

L'usine de Montréal roule à plein régime

Rappelons que l'usine de 60 000 pieds carrés située à Montréal a ouvert ses portes en juillet 2020, soit trois mois seulement après son annonce. Les premières lignes de production produisaient des masques de procédure à boucles auriculaires sous la marque Medicom SafeMask ArchitectMC destinés principalement aux gouvernements québécois et canadien. Medicom a commencé à fabriquer des masques de type N95 en septembre sous la marque SafeMask Architect ProMC lesquels sont approuvés par Santé Canada et par l'Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST).

« Nous sommes fiers d'avoir livré les premiers masques de procédure et masques de type N95 entièrement fabriqués au Québec aux gouvernements du Québec et du Canada. Nous sommes également heureux d'annoncer que nous sommes en plein dans les temps pour les futures livraisons. Alors que de nouveaux variants de la COVID-19 inquiètent et que différents pays reconfinent ou cherchent à protéger leur propre approvisionnement en équipement de protection individuelle, les soignants québécois et canadiens peuvent compter sur Medicom pour les fournir en masques de qualité produits à Montréal, » a conclu M. Laverdure.

À propos de Medicom

Entreprise québécoise installée à Montréal depuis plus de trente ans, le groupe Medicom est l'un des principaux fabricants et distributeurs mondiaux de produits de haute qualité, à usage unique, de prévention et de contrôle des infections pour les marchés de la médecine, des soins dentaires, de l'industrie, de la santé animale, des laboratoires, du commerce de détail et de la santé et bien-être. Medicom distribue des produits de contrôle des infections sous les marques Medicom, Ritmed, Kolmi, Hopen, Hedy et Ocean Pacific. Les filiales de Medicom comprennent Kolmi-Hopen en France, Medicom Asia à Hong Kong, United Medical Enterprise aux États-Unis, KHM Engineering à Singapour et Medicom HealthPro Limited au Royaume-Uni.

Medicom possède une vaste expérience dans la fourniture d'équipements de protection individuelle en cas de pandémie. Medicom a été fondée en 1988 en réponse au besoin urgent de gants médicaux pour les professionnels de la santé pendant la crise mondiale du VIH. Depuis, la société a été un fournisseur fiable de solutions de contrôle des infections lors de multiples épidémies, notamment la grippe aviaire, le SRAS, le H1N1 et le virus Ébola, ainsi que la pandémie COVID-19.

Pour plus d'information sur Medicom et son portefeuille complet de solutions de contrôle des infections, y compris une gamme étendue de masques médicaux, veuillez consulter le site Medicom.com, nous suivre sur Twitter @MedicomNA ou visiter nos pages sur Facebook ou LinkedIn.

