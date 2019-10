Medicom, chef de file dans la lutte contre les infections, annonce de récentes nominations et l'expansion de son portefeuille de produits novateurs de prévention des infections

MONTRÉAL, le 17 oct. 2019 /CNW Telbec/ - AMD Medicom Inc. ("Medicom"), chef de file dans la lutte contre les infections, est heureuse d'annoncer la nomination de Guillaume Laverdure au poste de Président, Amérique du Nord, et d'Ouriel Levy au poste de Vice-président exécutif, Commercial. En plus de leurs nouveaux postes, M. Laverdure conservera son rôle de Chef de l'exploitation du Groupe Medicom et M. Levy assumera également le poste de Président mondial, Services dentaires.

Au cours de la dernière année, M. Laverdure et M. Levy ont géré les affaires de Medicom Amérique du Nord sur une base intérimaire. Ensemble, ils ont réalisé une croissance impressionnante en mettant sur pied une solide équipe de direction, en maintenant une orientation client claire et en ajoutant plusieurs produits novateurs de contrôle des infections au portefeuille de l'entreprise.

Avec l'ambition d'accélérer le lancement de nouveaux produits, Medicom lance des produits dans un nouveau segment de produits et se développe dans deux autres.

Dans la catégorie des désinfectants, les lingettes et vaporisateurs désinfectants Medicom ProSurface® contiennent une formulation unique qui permet un nettoyage puissant en une seule étape, avec un temps de contact optimal de seulement une minute. ProSurface élimine 48 agents pathogènes, y compris les bactéries, les virus, les champignons et la tuberculose, sans endommager les surfaces.

L'entreprise a également annoncé le lancement de deux nouveaux masques à boucle auriculaires, dont une toute nouvelle ligne sous la marque SafeMask® FreeFlow™. Les masques FreeFlow avec la technologie Air Space™ créent une poche d'air unique au centre du masque pour plus de confort et de respirabilité. L'entreprise a également élargi sa gamme populaire SafeMask® SofSkin™, spécialement conçue pour les personnes à la peau sensible, pour y inclure la protection de niveau 3 de l'ASTM, le plus haut niveau de protection disponible.

Medicom a également annoncé le lancement prochain de deux nouveaux gants au Canada, dont SafeTouch® MicroDefense™, le premier et le seul gant d'examen médical antimicrobien au Canada, ainsi que SafeTouch® NeoNatural™, la première extension de la marque au chloroprène, un matériau qui combine l'ajustement et la douceur du latex avec la force et la résistance du nitrile.

Pour plus d'information sur la gamme complète des produits de prévention des infections de Medicom, veuillez consulter le site Web de la société à Medicom.com.

À propos de Medicom®

Fondée en 1988, Medicom est l'un des principaux fabricants et distributeurs mondiaux de produits de prévention et de contrôle des infections de haute qualité destinés aux marchés médical, dentaire, industriel, vétérinaire, de la santé et de la beauté et aux laboratoires. Basée à Montréal, au Québec, l'entreprise est présente dans plus de 50 pays en Amérique du Nord, en Europe et en Asie et vend ses produits dans plus de 95 pays. Medicom s'engage à rendre le monde plus sain et plus sécuritaire en utilisant des matériaux soigneusement sélectionnés et une technologie de pointe pour offrir une protection sur laquelle les professionnels de la santé peuvent compter.

SOURCE AMD Medicom Inc.

Renseignements: Heidi Reinblatt, 514-636-6262, hreinblatt@medicom.ca

Related Links

www.medicom.ca