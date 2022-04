« Aujourd'hui marque le début d'un nouveau chapitre important dans l'histoire de Medicom. Après avoir ouvert une usine de masques chirurgicaux et de respirateurs N95 et annoncé une nouvelle installation pour produire les matières premières nécessaires à leur fabrication au Québec, nous sommes très fiers de poser notre premier jalon en matière de gants en nitrile au cœur du foyer industriel du pays, l'Ontario. Cette décision permettra de sécuriser l'approvisionnement de cette ressource médicale essentielle pour les hôpitaux de l'Ontario et du reste du Canada. Ceci est possible grâce à la vision et au leadership du premier ministre Doug Ford, » a commenté Ronald Reuben, PDG et fondateur de Medicom.

« Ce sont des projets comme celui-ci qui montrent que notre gouvernement est déterminé à faire en sorte que l'Ontario demeure l'un des meilleurs endroits en Amérique du Nord pour faire affaires. Une fois construite, cette usine de gants en nitrile sera la première du genre au Canada, assurant des centaines d'emplois directs et indirects à travers l'Ontario et protégeant l'approvisionnement national en ÉPI, » a déclaré Doug Ford, premier ministre de l'Ontario.

Un milliard de gants en nitrile produits annuellement en Ontario pour le Canada

Une fois pleinement opérationnelle, Manikheir Canada devrait créer 145 emplois directs et plusieurs centaines d'emplois indirects dans la région de London. Elle contribuera également à créer ou à maintenir plus de 1 000 emplois liés à la construction pendant la phase d'installation de l'usine. La nouvelle usine représente un investissement initial de plus de 120 millions de dollars et produira à terme plus d'un milliard de gants en nitrile chaque année.

« Avec les masques et les N95, les gants ont été l'un des produits les plus difficiles à trouver lorsque la pandémie a éclaté il y a plus de deux ans. Avec cette annonce, nous sécurisons davantage l'approvisionnement des réseaux de santé en Ontario et dans le reste du Canada avec un produit qui est entièrement fabriqué localement et dans le respect des normes du travail et environnementales les plus strictes, » a conclu John Tourlas, président, Amérique du Nord, de Medicom.

Arriver du bon pied à London

Alors que Medicom débute son aventure industrielle à London, ses dirigeants s'engagent à intégrer la communauté en soutenant divers projets locaux. C'est pour cette raison qu'elle compte travailler avec divers organismes locaux tels que Reforest London qui effectue un travail remarquable pour reboiser ville. La responsabilité sociale de Medicom s'inscrira au cœur de ses activités manufacturières en Ontario.

À propos du groupe Medicom

Le groupe Medicom est l'un des principaux fabricants et distributeurs mondiaux de produits de haute qualité, à usage unique, de prévention et de contrôle des infections pour les marchés médical, dentaire, industriel, de la santé animale, des laboratoires, du commerce de détail et de la santé et bien-être. Medicom a été nommée parmi les Sociétés les mieux gérées au Canada en 2021 et a été couronnée d'un prix Mercure lors des Mercuriades 2021.

Medicom distribue des produits de contrôle des infections sous les marques Medicom, Ritmed, Kolmi, Hopen, Ocean Pacific et Hedy. Les filiales de Medicom comprennent Kolmi-Hopen en France, Medicom Asia à Hong Kong, United Medical Enterprise aux États-Unis, KHM Engineering à Singapour et Medicom HealthPro Limited au Royaume-Uni.

Medicom possède une vaste expérience dans la réponse à la demande d'équipements de protection individuelle en cas de pandémie. Medicom a été fondée en 1988 en réponse au besoin urgent de gants médicaux pour les professionnels de la santé pendant la crise mondiale du VIH. Depuis, la société est un fournisseur fiable de solutions de contrôle des infections lors de multiples épidémies, notamment la grippe aviaire, le SRAS, le H1N1, le virus Ébola et le COVID-19.

Pour plus d'information sur Medicom et son portefeuille complet de solutions de contrôle des infections, y compris une vaste gamme de masques médicaux, veuillez consulter le site Medicom.com , nous suivre sur Twitter @MedicomGlobal ou visiter les pages sur Facebook ou LinkedIn.

SOURCE AMD Medicom Inc.

Renseignements: Contact média : Gopinath Jeyabalaratnam, Directeur des affaires publiques, [email protected]