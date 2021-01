Medicom annonce le nouveau président de son unité commerciale nord-américaine

Gestionnaire chevronné fort de 30 ans d'expérience, M. John Tourlas amène une grande expertise stratégique et opérationnelle en matière de conduite d'affaires internationales. Au cours de sa carrière, ses connaissances approfondies du modèle commercial de fabrication et de distribution ont produit de multiples histoires à succès tant financiers qu'opérationnels.

Jusqu'à récemment, M. Tourlas occupait le poste de vice-président mondial et directeur général de la division des produits de laboratoire de Thermo Fisher Scientific, un client de longue date de Medicom. À ce titre, il a supervisé six sites de fabrication mondiaux, a encadré onze équipes et a acquis une solide compréhension du paysage concurrentiel, des fournisseurs et de la clientèle. Originaire de Montréal, il s'agit d'un retour aux sources pour M. Tourlas.

John Tourlas dirigera toute l'unité commerciale nord-américaine de Medicom et contribuera à l'élaboration de stratégies et de tactiques permanentes dans toutes les activités, tous les canaux et tous les produits. Il aidera l'organisation à atteindre ses objectifs à court et à long terme, influencera la direction de l'entreprise et contribuera à la mise en place de structures opérationnelles et commerciales de niveau mondial.

Commentant cette nomination, M. Ronald Reuben, président-directeur général, a déclaré : « Les connaissances que John a de notre industrie, de notre équipe de direction et de notre orientation stratégique globale lui permettront de s'intégrer rapidement dans son nouveau rôle. C'est un avantage important, car Medicom se développe plus rapidement que jamais pour répondre à la demande exponentielle d'équipements de protection individuelle et d'autres produits de contrôle des infections due à la pandémie de COVID-19. »

Après la nomination et l'intégration de M. Tourlas, Guillaume Laverdure se recentrera sur son rôle de chef de l'exploitation du Groupe Medicom, en dirigeant l'expansion des installations de production dans le monde entier, et Ouriel Levy se concentrera sur son rôle de président mondial de la division dentaire et assumera une plus grande responsabilité au niveau du Groupe.

À propos du Groupe Medicom

Le groupe Medicom est l'un des principaux fabricants et distributeurs mondiaux de produits de haute qualité, à usage unique, de prévention et de contrôle des infections pour les marchés médical, dentaire, industriel, de la santé animale, des laboratoires, du commerce de détail et de la santé et bien-être. Medicom fabrique et distribue des produits de contrôle des infections sous les marques Medicom, Ritmed, Ocean Pacific, Hedy, Kolmi et Hopen. Medicom opère sous la société Kolmi-Hopen à Angers, en France, United Medical Enterprise aux États-Unis, Medicom Asia à Hong Kong, KHM Engineering à Singapour et Medicom HealthPro au Royaume-Uni.

Medicom a été fondée en 1988 au Québec en réponse au besoin urgent de gants médicaux pour les professionnels de la santé pendant la crise mondiale du VIH. Depuis, la société est un fournisseur fiable de solutions de contrôle des infections lors de multiples épidémies, notamment la grippe aviaire, le SRAS, le H1N1, le virus Ébola, ainsi que la pandémie de COVID-19.

Pour plus d'information sur Medicom et son portefeuille complet de solutions de contrôle des infections, y compris une vaste gamme de masques médicaux, veuillez consulter le site Medicom.com , suivez-nous sur Twitter @MedicomNA ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn .

