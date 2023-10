Les technologies et la propriété intellectuelle derrière les masques novateurs de l'entreprise de Louiseville demeureront ainsi de propriété québécoise

POINTE-CLAIRE, QC, le 27 oct. 2023 /CNW/ - La société québécoise Groupe Medicom (« Medicom »), chef de file mondial en production et distribution de solutions de prévention et de contrôle des infections, annonce l'acquisition du portefeuille Humask, comprenant Humask, Humask Pro, Humask Pro Vision, Humask Kids, et de ses actifs connexes auprès de l'Entreprise Prémont ("Prémont"). La transaction comprend également les technologies et la propriété intellectuelle développées par la société basée à Louiseville, en Mauricie.

Medicom acquiert la famille de masques Humask et les actifs de son fabricant, Entreprise Prémont (Groupe CNW/AMD Medicom Inc.)

« Fondée en pleine pandémie, Entreprise Prémont était une société motivée par sa mission et dotée d'une forte capacité d'innovation, notamment en ce qui concerne les matériaux et la conception des masques. Grâce à ses efforts de marketing ciblés, il n'est pas surprenant que Humask soit devenu un nom familier pour la population québécoise. Dans le cadre de notre engagement continu à fournir des solutions de prévention et de contrôle des infections de qualité et de pointe, nous sommes heureux d'étendre la disponibilité de ces produits à de nouveaux marchés et de poursuivre le développement des technologies dans de nouvelles solutions qui répondent aux besoins en constante évolution du marché, » a commenté Guillaume Laverdure, PDG de Medicom.

« C'est avec grand plaisir et fierté que nous annonçons aujourd'hui que notre gamme de masques innovants appartient désormais au Groupe Medicom. Medicom est une entreprise québécoise qui jouit d'une solide présence à l'échelle mondiale et qui est sans contredit le chef de file de l'industrie le mieux placé pour continuer à promouvoir la gamme de produits Humask pour les années à venir. Cette transaction assure donc la pérennité et la disponibilité de notre gamme d'équipements de protection innovant fièrement développées ici même au Québec. Je tiens à remercier personnellement tout le personnel et les partenaires qui ont travaillés de près ou de loin afin qu'Entreprise Premont/Humask soit un leader dans le domaine, » a commenté Luc Girard, ancien vice-président fondateur, Entreprise Prémont.

Les produits Humask peuvent continuer à être commandés directement via la boutique en ligne Humask, jusqu'à ce qu'il soit incorporé dans la boutique de Medicom : https://shop.medicom.com/

À propos du Groupe Medicom

Medicom a été fondée en 1988 en réponse au besoin urgent de gants médicaux pour les professionnels de la santé pendant la crise mondiale du VIH. Depuis, la société a évolué pour devenir l'un des principaux fabricants et distributeurs mondiaux de produits de prévention et de contrôle des infections à usage unique de haute qualité pour les marchés médical, dentaire, industriel, de la santé animale, des laboratoires, de la vente au détail et de la santé et bien-être.

Medicom a été un fournisseur fiable de solutions de contrôle des infections lors de multiples épidémies, notamment la grippe aviaire, le SRAS, le H1N1 et l'Ébola, ainsi que la pandémie de COVID-19, et a été nommé l'une des sociétés les mieux gérées du Canada pour trois années consécutives depuis 2021.

Pour plus d'information sur Medicom et son portefeuille complet de solutions de contrôle des infections, y compris une vaste gamme de masques médicaux, veuillez consulter le site Medicom.com ou nous visiter sur Facebook ou LinkedIn.

SOURCE AMD Medicom Inc.

Renseignements: Relations avec les médias : Gopinath Jeyabalaratnam, Chef de cabinet du PDG et du président exécutif, Groupe Medicom, [email protected]