/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Breffage technique de la FMSQ/

QUÉBEC, le 29 oct. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont conviés à une séance de breffage technique portant sur la Loi 2 ainsi que sur la demandede sursis provisoire déposée par la Fédération des médecins spécialistes du Québec. La séance se tiendra le 30 octobre à 10 h 30 au 20e étage du Complexe Desjardins à Montréal. Il sera également possible de se joindre virtuellement.

Pour confirmer votre présence, en personne ou virtuellement, les intéressés sont priés de communiquer avec Isabelle Legrand au [email protected].

Qui : Me Marie-Josée Crête et Me Guillaume Charlebois

Où : au 20e étage de la Tour Est du Complexe Desjardins, 150 rue Sainte-Catherine O, Montréal

ou virtuellement

Quand : 30 octobre, 10 h 30

Quoi : séance de breffage technique portant sur la Loi 2 ainsi que sur la demande de sursis provisoire déposée par la FMSQ

SOURCE Fédération des médecins spécialistes du Québec

Renseignements : Pâris Psychogyios, conseiller aux affaires publiques, 514 947-9523, [email protected]