Médaille et Mérites 2026 - SIX MEMBRES DU BARREAU DU QUÉBEC REÇOIVENT DES DISTINCTIONS HONORIFIQUES

MONTRÉAL, le 9 avril 2026 /CNW/ - Le Barreau du Québec a le plaisir d'annoncer qu'il honore six de ses membres en remettant la Médaille, qui est sa plus haute distinction, ainsi que les Mérites du Barreau. Une cérémonie officielle soulignera la remise de ces distinctions honorifiques le 15 juin 2026, lors des Journées du Barreau du Québec 2026 qui se tiendront au Fairmont Tremblant.

La Médaille est attribuée à Me Pierre Bienvenu, Ad. E., pour son apport considérable et sa contribution au développement de la société québécoise dans le domaine du droit, de l'avancement du droit et de son exercice, son apport sur la scène internationale en matière d'arbitrage, et son engagement au Conseil canadien de la magistrature.

Le Mérite Christine-Tourigny est attribué à Me Patricia Fourcand, Ad. E., pour son engagement envers la profession et la société, sa contribution à la progression des femmes dans la profession, de même que pour son implication dans les affaires du Barreau du Québec et son leadership pour les avocats et les avocates racialisés.

Le Mérite est attribué à Me Nicholas St-Jacques, Ad. E., pour sa contribution à l'amélioration de l'accès à la justice, sa contribution aux affaires Jolivet et Paquin, son engagement social et sa contribution aux affaires du Barreau du Québec.

Le Mérite Justice autochtone est attribué à Me Fanny Wylde pour sa contribution à l'avancement du droit et de la justice à l'égard des communautés autochtones, et son implication dans deux commissions d'enquête sur des sujets reliés aux Premières Nations.

Le Mérite Engagement social est attribué à Me Donald Tremblay, c.j.c., pour son implication en matière d'accès à la justice, et son dévouement à la Clinique juridique pour les personnes en situation d'itinérance.

Le Mérite Relève est attribué à Me Josée Therrien pour ses nombreuses actions ayant contribué à l'amélioration de l'accès à la justice et à la protection du public, pour son implication dans sa profession depuis le début de sa carrière, et sa contribution aux activités du Barreau du Québec.

Pour plus d'infos sur la Médaille et les Mérites, consultez cette page : https://www.barreau.qc.ca/fr/ordre/hommage-reconnaissances/medailles-merites/

Le Barreau du Québec

Le Barreau du Québec est l'ordre professionnel encadrant la pratique de quelque 31 500 avocates et avocats de tous les domaines de droit. Il a pour mission d'assurer la protection du public, de contribuer à une justice accessible de qualité et de défendre la primauté du droit. Ses positions sont adoptées par ses instances élues à la suite d'analyses et de recommandations de ses comités consultatifs et groupes d'experts.

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SOURCE Barreau du Québec

Renseignements : Martine Meilleur, conseillère en relations publiques, Service des communications, Barreau du Québec, 514 954-3489 ou [email protected]