Déontologie judiciaire - LE BARREAU DU QUÉBEC SALUE LE DÉPÔT DU PROJET DE LOI 25

MONTRÉAL, le 18 mars 2026 /CNW/ - Le Barreau du Québec se réjouit que le ministère de la Justice lance une réforme de la déontologie judiciaire avec le dépôt, aujourd'hui, du projet de loi 25, la Loi visant à accroître la confiance du public envers le système de justice en modernisant la déontologie judiciaire et en mettant en œuvre certaines recommandations du comité de la rémunération des juges pour la période 2023-2027. L'Ordre estime qu'il s'agit là d'une démarche législative importante pour préserver la confiance du public envers le système de justice et tout ce qui représente l'institution judiciaire.

« Nous saluons cette modernisation de la déontologie judiciaire, notamment par l'instauration d'un éventail de sanctions qui permettra au Conseil de la magistrature de prononcer une sanction proportionnelle à l'écart de comportement grave ou moins grave d'un membre de la magistrature », déclare le bâtonnier du Québec, Me Marcel-Olivier Nadeau. « Ce projet de loi contient une réforme qui est importante pour maintenir la confiance des citoyens et des citoyennes dans la justice. Il y aura certes des aspects à peaufiner dans la proposition législative, mais nous réservons pour le moment nos commentaires pour l'étude du projet de loi et la commission parlementaire qui se penchera sur celui-ci. »

Le Barreau du Québec

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SOURCE Barreau du Québec

Renseignements : Martine Meilleur, conseillère en relations publiques, Service des communications, Barreau du Québec, 514 954-3489 ou [email protected]