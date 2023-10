MONTRÉAL, le 19 oct. 2023 /CNW/ - Lors d'une cérémonie tenue aujourd'hui à l'établissement de Québec d'Héma-Québec, l'honorable J. Michel Doyon, lieutenant-gouverneur du Québec, a remis la médaille pour mérite exceptionnel à Nathalie Fagnan, présidente et chef de la direction d'Héma-Québec.

Cette distinction souligne le leadership remarquable de Mme Fagnan pendant la pandémie de COVID-19, elle qui a su mobiliser tout le personnel et les bénévoles de l'organisation pour répondre tous les jours aux besoins de la population québécoise en produits biologiques d'origine humaine. Cette reconnaissance rejaillit sur tous les membres de la grande famille héma-québécoise, des employés aux donneurs en passant par les bénévoles et les partenaires. Ils ont tous contribué à ce que l'organisation ne faillisse jamais à sa mission tout au long de cette période trouble pendant laquelle les mesures sanitaires et la fermeture des frontières ont posé d'immenses défis à l'organisation, qui devait malgré tout maintenir son approvisionnement aux centres hospitaliers.

« Je suis heureux de souligner la contribution d'une femme et d'une organisation qui relèvent des défis quotidiens afin d'aider des gens ayant besoin de produits biologiques pour vivre ou survivre. Grâce au leadership de Mme Nathalie Fagnan, Héma-Québec a su redonner une chance de profiter de la vie à des milliers de Québécoises et Québécois. C'est avec un sentiment de reconnaissance que nous tenons à remercier Mme Nathalie Fagnan et la grande famille d'Héma-Québec pour leur empathie, leur leadership et l'efficacité de leur gouvernance », a affirmé l'honorable J. Michel Doyon, lieutenant-gouverneur du Québec.

« Je suis très touchée de recevoir cette prestigieuse distinction, qui reconnaît le travail acharné que nous avons accompli tous ensemble à Héma-Québec pendant cette crise sanitaire sans précédent pour nous. Je la reçois évidemment au nom de tous nos employés, bénévoles, donneurs et partenaires. Je le dis toujours, et je vais continuer de le dire : sans eux, rien ne serait possible », a déclaré Nathalie Fagnan.

À propos de la Médaille du lieutenant-gouverneur du Québec

Frappée pour la première fois en 1884, la Médaille du lieutenant-gouverneur du Québec reconnaît l'engagement, la détermination et le dépassement de soi de Québécoises et de Québécois qui exercent une influence positive sur la société. La Médaille pour mérite exceptionnel est l'une des cinq catégories de distinctions remises par le lieutenant-gouverneur; elle est octroyée en reconnaissance des accomplissements exceptionnels d'une personne ou d'un organisme.

À propos d'Héma-Québec

Héma-Québec a pour mission de répondre avec efficience aux besoins de la population québécoise en sang et autres produits biologiques d'origine humaine de qualité. Héma-Québec, c'est plus de 1 600 employés, plus de 200 000 donneurs de sang, de cellules souches, de lait maternel et de tissus humains, en plus de milliers de bénévoles sur des sites de collecte de sang. Héma-Québec livre annuellement près de 800 000 produits biologiques d'origine humaine aux hôpitaux du Québec pour subvenir aux besoins des malades.

