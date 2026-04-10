Médaille de la Députée : Désirée McGraw honore dix figures d'exception qui font rayonner Notre-Dame-de-Grâce

MONTRÉAL, le 10 avril 2026 /CNW/ - La députée de Notre-Dame-de-Grâce, Désirée McGraw, tiendra ce soir la deuxième édition de sa cérémonie de la Médaille de la Députée, visant à rendre hommage à dix personnalités d'exception dont l'engagement, le leadership et la générosité contribuent de façon remarquable à la vitalité de NDG et, dans certains cas, du Québec.

Près de 150 invités, dont plusieurs élus municipaux et provinciaux, sont attendus à cette soirée qui vise à mettre en lumière des personnes au parcours inspirant et à souligner leurs contributions concrètes dans des domaines aussi variés que la santé, l'éducation, l'engagement communautaire, les arts, les communications, l'entrepreneuriat et le service public.

Les récipiendaires de cette année sont :

Natalie Choquette, soprano, comédienne et autrice

soprano, comédienne et autrice Russell Copeman, ancien député de Notre-Dame-de-Grâce et ancien maire de l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce

ancien député de Notre-Dame-de-Grâce et ancien maire de l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce Tasha Lackman, présidente-directrice générale de Centraide du Grand Montréal et ancienne PDG du Dépôt Centre communautaire d'alimentation

présidente-directrice générale de Centraide du Grand Montréal et ancienne PDG du Dépôt Centre communautaire d'alimentation Margaret Lambton , bénévole communautaire en sports et loisirs

, bénévole communautaire en sports et loisirs Lucie Opatrny , présidente-directrice générale du Centre universitaire de santé McGill

, présidente-directrice générale du Centre universitaire de santé McGill Miranda Potts , leader communautaire au sein des ainés

, leader communautaire au sein des ainés Simeon Pompey , directeur de l'animation au Comité Jeunesse NDG

, directeur de l'animation au Comité Jeunesse NDG Patrice Roy, journaliste et chef d'antenne à Radio-Canada

journaliste et chef d'antenne à Radio-Canada Sharon Sweeney, organisatrice communautaire en matière de logement

organisatrice communautaire en matière de logement Jennifer Welsh, chaire en relations internationales et directrice de l'École Max Bell de politiques publiques de l'Université McGill

La Médaille de la Députée rend hommage à des personnes dont l'engagement façonne la vie locale. Les récipiendaires sont choisis à l'issue d'un appel de candidatures ouvert à l'ensemble de la communauté, suivi d'un processus de sélection rigoureux.

Pour Mme McGraw, cette cérémonie est aussi une façon de rappeler que derrière la force d'un quartier comme NDG se trouvent des gens qui, bien souvent dans l'ombre, changent concrètement et positivement leurs environnements et les gens qui en font partie. Par cette initiative, la députée souhaite faire rayonner des modèles inspirants et souligner l'importance de l'implication citoyenne dans la construction d'une communauté forte et fière.

« Ces médaillés incarnent le meilleur de NDG. Par leur talent, leur compassion, leur engagement, leur excellence et leur sens du devoir, ils renforcent notre tissu social et inspirent toute notre communauté. Ce sont des bâtisseurs, des rassembleurs et des modèles. »

-- Désirée McGraw, députée de Notre-Dame-de-Grâce

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Contact : Yan Nantel, Attaché politique, Bureau de Désirée McGraw, députée de Notre-Dame-de-Grâce, (438) 496-1614, [email protected]