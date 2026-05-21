/R E P R I S E -- Avis aux médias : Le chef parlementaire du PLQ, André Fortin, et la députée Madwa-Nika Cadet, en tournée en Outaouais/

QUÉBEC, le 20 mai 2026 /CNW/ - Le chef parlementaire du PLQ et député de Pontiac, André Fortin, ainsi que la députée de Bourassa-Sauvé et porte-parole du PLQ en matière d'éducation, de culture et de travail, Madwa-Nika Cadet, seront en tournée en Outaouais, demain le 21 mai.

Les élus libéraux profiteront de cette journée pour échanger avec la FTQ Outaouais et s'entretiendront avec la direction de la Table Éducation Outaouais, afin de discuter des enjeux qui les préoccupent. Ils concluront leur journée par une visite de la nouvelle galerie d'art La Chèvre Rose.

André Fortin et Madwa-Nika Cadet seront disponibles pour des entrevues.

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

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