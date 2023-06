Une nouvelle ressource d'aide aux journalistes mettant en valeur l'expertise juridique de McMillan, un cabinet d'avocat.e.s national en droit des affaires

TORONTO, le 28 juin 2023 /CNW/ - Cabinet d'avocat.e.s d'affaires canadien de premier plan, McMillan S.E.N.C.R.L., s.r.l. a annoncé aujourd'hui la publication en ligne de son guide à l'intention des médias, une nouvelle ressource permettant aux journalistes de communiquer avec un.e professionnel.le du droit pour obtenir une expertise, un contexte et des commentaires sur l'actualité du jour.

Le guide interactif de McMillan, désormais disponible sur son site Web, présente un échantillon représentatif des avocat.e.s du cabinet dans plusieurs secteurs et régions. Cet outil permet aux médias d'effectuer facilement des recherches par domaine d'expertise et par langue et de communiquer directement avec les avocat.e.s identifié.e.s les plus aptes à répondre à leurs besoins d'entrevue ou de contexte. La collaboration avec les médias sera assujettie à l'engagement du cabinet envers le service client et la confidentialité.

Les secteurs énumérés dans le guide comprennent notamment l'aérospatiale, l'aviation, les marchés financiers et les valeurs mobilières, la concurrence et les investissements étrangers, les cryptomonnaies, l'emploi, l'énergie, le commerce international, les fusions et acquisitions, les mines, les partenariats public-privé, ainsi que les substances psychédéliques, pour n'en citer que quelques-uns.

« McMillan compte sur des esprits juridiques parmi les plus aiguisés du Canada. Nos avocat.e.s se font une fierté de leur réactivité et de rester à l'avant-garde des tendances du secteur et du marché », a dit Tim Murphy, chef de la direction de McMillan. « C'est avec fierté que nous dévoilons cette nouvelle ressource qui met en valeur l'expertise des avocat.e.s de nos six bureaux et soutient le travail important que font les médias pour rendre compte des questions qui touchent à la fois nos clients et le public canadien. »

Le guide sera mis à jour régulièrement pour ajouter de nouveaux domaines d'expertise et présenter d'autres professionnel.le.s du droit au sein du cabinet. Il s'ajoute à la collaboration et aux engagements continus du cabinet avec les médias d'affaires, les acteurs du secteur et les médias du secteur juridique.

« Des clients commerciaux de premier plan dans des secteurs clés au Canada, aux États-Unis et à l'étranger font confiance à nos avocat.e.s pour obtenir en temps réel l'expertise sectorielle et les solutions commerciales dont ils ont besoin pour demeurer à l'avant-garde, » a déclaré Suzie Williams, directrice nationale, Marketing et développement des affaires chez McMillan. « Ce guide permet aux experts des médias de puiser dans les idées de nos professionnel.le.s pour aider à façonner et à informer dans le cadre du travail important accompli par ces membres de la presse. »

Vous pouvez dès maintenant consulter le Guide à l'intention des experts des médias sur le site Web de McMillan.

À propos de McMillan S.E.N.C.R.L., s.r.l.

McMillan est un cabinet d'avocats de premier plan en droit des affaires axé sur le service aux clients dans les principaux secteurs d'activité au Canada, aux États-Unis et à l'international. Grâce à son approche collaborative visant à garantir que les clients reçoivent l'expertise de haute qualité dont ils ont besoin, McMillan offre des conseils juridiques pragmatiques et axés sur les solutions à partir de ses bureaux de Vancouver, de Calgary, de Toronto, d'Ottawa, de Montréal et de Hong Kong. Pour plus d'information, veuillez consulter le site www.mcmillan.ca .

Renseignements: Suzie Williams, Directrice nationale, Marketing & développement des affaires, d 416.865.7011, [email protected]