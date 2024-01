La détresse psychologique est plus élevée chez les professionnels du droit lors des premières années de leur carrière.

Premier cabinet d'avocats au Canada à offrir le programme d'évaluation du bien-être de TELUS Santé aux jeunes avocats afin d'améliorer leur bien-être mental

TORONTO, le 29 janv. 2024 /CNW/ - McMillan a annoncé aujourd'hui qu'il collabore avec TELUS Santé pour offrir un programme novateur de soutien en santé mentale à l'ensemble de ses sociétaires au Canada. Il s'agit du premier cabinet d'avocats au pays à offrir le programme d'évaluation du bien-être de TELUS Santé à ses sociétaires, des avocat.e.s exerçant depuis cinq ans ou moins, dans le but de favoriser une culture axée sur le soutien et de renforcer la résilience au cabinet.

« Nous définissons une nouvelle norme au sein du secteur juridique en mettant l'accent sur le bien-être mental de nos avocat.e.s en début de carrière. C'est grâce à des programmes de pointe que nous pouvons transformer le discours sur la santé mentale et développer une résilience propice à des carrières longues et fructueuses », a déclaré Tim Murphy, chef de la direction de McMillan. « D'après un récent rapport de la Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada, la détresse psychologique touche particulièrement les professionnel.le.s du droit ayant moins de 10 ans d'expérience. Il est donc essentiel de veiller à ce que nos sociétaires disposent des outils nécessaires pour gérer le stress, et c'est pour nous une fierté de travailler de concert avec TELUS Santé à cette fin. »

Conçue pour être aussi efficiente et personnalisée que possible, l'évaluation du bien-être de TELUS Santé commence par une rencontre virtuelle avec l'un des cliniciens de l'équipe de TELUS pour évoquer divers sujets comme le stress, les relations, le sommeil et les possibilités de perfectionnement professionnel. Grâce aux recommandations personnalisées de spécialistes de la santé mentale, les sociétaires apprendront à gérer leur bien-être mental de façon proactive à l'aide d'outils personnalisés et d'un plan d'action, en plus d'avoir la possibilité d'être dirigé.e.s vers d'autres spécialistes pour obtenir des conseils durant l'exécution de ce plan.

« Les programmes améliorés d'avantages sociaux sont généralement offerts aux dirigeants, et nous avons déjà eu le privilège de lancer des initiatives de ce genre en collaboration avec McMillan. Cette fois-ci, nous sommes ravi.e.s de présenter un programme dynamique à l'intention des sociétaires du cabinet, les plus touché.e.s par les facteurs de stress », a expliqué Dr Matthew Chow, directeur médical en santé mentale à TELUS Santé. « On prend de plus en plus conscience du stress psychologique subi par les avocats en début de carrière. Cette initiative est une mesure extraordinairement progressiste qui aidera les sociétaires de McMillan à prendre en main leur santé mentale et favorisera leur résilience, non seulement en début de carrière, mais aussi tout au long de leur pratique. »

Cette collaboration s'appuie sur le succès d'un programme existant qui offre des évaluations du bien-être par TELUS Santé aux dirigeants du cabinet et d'un programme pilote mené en 2023 auprès de 21 sociétaires au bureau de McMillan à Vancouver. Au total, 114 sociétaires sont désormais invité.e.s à participer à l'initiative nationale en matière de santé mentale.

À propos de McMillan S.E.N.C.R.L., s.r.l.

McMillan est un cabinet d'avocats national en droit des affaires axé sur le service aux clients dans les principaux secteurs d'activité au Canada, aux États-Unis et à l'international. Grâce à son approche collaborative visant à garantir que les clients reçoivent l'expertise de haute qualité dont ils ont besoin, McMillan offre des conseils juridiques pragmatiques et des solutions d'affaires en temps réel à partir de ses bureaux canadiens à Vancouver, à Calgary, à Toronto, à Ottawa et à Montréal. Pour plus d'information, visitez www.mcmillan.ca .

À propos de TELUS Santé

TELUS Santé est un chef de file mondial de soins de santé qui offre des solutions et des soins primaires et préventifs complets pour améliorer le bien-être physique, mental et financier d'employés et de familles partout au monde. Grâce à notre technologie de pointe et à nos membres dévoués de l'équipe, notamment plus de 100 000 professionnels de la santé compatissants, nous venons en aide à plus de 69 millions de personnes dans 160 pays. Nous nous efforçons de devenir l'entreprise de mieux-être bénéficiant de la plus haute confiance au monde. Pour ce faire, nous visons à créer les collectivités et milieux de travail les plus sains qui soient sur la planète en facilitant l'accès aux soins et en améliorant la circulation de l'information entre fournisseurs de soins, assureurs, employeurs et particuliers. Visitez https://www.telus.com/fr/health pour en savoir plus.

SOURCE McMillan LLP

Renseignements: Relations avec les médias : Suzie Williams, [email protected], +1.416.865.7011