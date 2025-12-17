TORONTO, le 17 déc. 2025 /CNW/ - McMillan S.E.N.C.R.L., s.r.l. annonce aujourd'hui l'adoption à l'échelle du cabinet de Legora, une plateforme d'IA destinée aux professionnels du droit, réaffirmant ainsi son engagement en matière d'innovation, d'excellence du service client et de leadership dans le secteur juridique. Ce partenariat phare avec Legora donnera à chaque membre de l'équipe McMillan un accès sécurisé à une plateforme d'intelligence artificielle de pointe conçue pour les avocats.

« Nous sommes fiers de nous associer à Legora et d'être le premier cabinet d'avocats national au Canada à déployer sa plateforme dans tous nos bureaux, a déclaré Bruce Chapple, chef de la direction et associé directeur de McMillan. Ce partenariat phare témoigne de notre engagement en matière d'innovation et d'excellence, nous positionnant parmi les premiers utilisateurs de l'IA générative au Canada. Nos clients peuvent être assurés que nous sommes déterminés à prendre des mesures novatrices pour rehausser la valeur et la qualité du service offert. »

Max Junestrand, chef de la direction et cofondateur de Legora, considère ce partenariat comme une étape clé dans leur expansion et leur engagement à l'égard du marché canadien. « C'est un privilège de collaborer avec McMillan dans ce parcours qui reflète l'approche proactive du cabinet en matière d'adoption de la technologie et de notre vision commune de redéfinir les services juridiques par l'innovation. Grâce à ce partenariat, nous avons hâte de travailler étroitement avec McMillan pour faire évoluer notre plateforme collaborative d'IA juridique. »

La décision de McMillan est fondée sur une évaluation approfondie des solutions offertes sur le marché. Le processus de sélection comprenait des analyses en profondeur de la sécurité et de la confidentialité des données de même que de la fiabilité et de la fonctionnalité de la plateforme, ainsi que l'examen des commentaires recueillis auprès des professionnel.le.s du droit exerçant au sein de diverses pratiques du cabinet. Legora s'est clairement démarquée comme la plateforme la mieux placée pour satisfaire aux exigences élevées de McMillan en matière d'innovation et de résultats axés sur la clientèle.

Nos clients bénéficieront de cette technologie transformatrice conçue pour s'adapter à l'évolution de leurs besoins juridiques et d'affaires, notamment des solutions juridiques plus agiles, une promptitude accrue et une qualité de travail élevée et constante.

