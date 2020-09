McKesson Canada se prépare à appuyer la distribution d'un futur vaccin contre la COVID-19 à travers le Canada

Le plus grand distributeur pharmaceutique au Canada s'engage à collaborer avec les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux pour veiller à ce que le Canada soit prêt à distribuer un futur vaccin contre la COVID-19 d'un océan à l'autre



MISSISSAUGA, ON, le 16 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Alors que le gouvernement du Canada continue d'acquérir de futurs vaccins contre la COVID-19, McKesson Canada, le plus grand distributeur pharmaceutique du pays, se prépare à les distribuer en toute sécurité aux communautés et aux Canadiens d'un bout à l'autre du pays.

McKesson Canada est le seul distributeur pharmaceutique au pays doté d'infrastructures approuvées par Santé Canada qui rejoint toutes les provinces et tous les territoires. Il est en outre parfaitement positionné pour assurer la livraison sécuritaire et efficace d'un vaccin contre la COVID-19 dès qu'il sera disponible. « Nous sommes un partenaire naturel pour le gouvernement, car nous pourrons l'aider à préparer le Canada pour un futur vaccin contre la COVID-19 », a déclaré Rebecca McKillican, chef de la direction de McKesson Canada. « McKesson Canada travaille depuis plus de 100 ans avec des fabricants de produits pharmaceutiques de premier plan pour offrir des médicaments et des traitements complexes aux Canadiens, y compris les entreprises qui travaillent au développement d'un vaccin potentiel contre la COVID-19. »

McKesson Canada a hâte de collaborer avec les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux pour concevoir un modèle de distribution des vaccins qui s'appuie sur les forces des chaînes d'approvisionnement de vaccins des secteurs public et privé afin d'appuyer ce qui sera la plus grande distribution d'un produit de santé publique dans l'histoire du pays.

Aux États-Unis, la Corporation McKesson a été choisie par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) afin d'agir à titre de distributeur centralisé de futurs vaccins contre la COVID-19 et de fournitures connexes nécessaires pour administrer les vaccins.

« Depuis le début de la pandémie, McKesson Canada a mis à profit sa vaste expertise pour contribuer au maintien de l'intégrité de la chaîne d'approvisionnement des soins de santé et de la chaîne d'approvisionnement pharmaceutique, se procurer et distribuer l'équipement de protection individuelle aux travailleurs de première ligne et permettre aux pharmacies, bon nombre d'entre elles étant situées dans les communautés mal desservies, d'offrir des tests de la COVID-19 », a déclaré Mme McKillican. « Nous sommes fiers de pouvoir offrir notre soutien aux pharmacies communautaires en tant que points d'immunisation les plus pratiques, accessibles et populaires grâce à notre modèle de distribution de vaccins sûr, sécuritaire et efficace, comme nous le faisons chaque année pour la grippe. »

En 2009, au cours de la pandémie de grippe H1N1, McKesson Canada a appuyé les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux afin de les aider à distribuer les médicaments antiviraux aux pharmacies et aux hôpitaux, alors que le pays luttait contre le virus de cette maladie.

Aujourd'hui, McKesson Canada est responsable de la livraison aux pharmacies et aux hôpitaux d'un tiers de tous les médicaments nécessaires chaque jour au Canada. Par ailleurs, McKesson Canada est un important distributeur de vaccins saisonniers contre la grippe au pays, distribuant jusqu'à 1,5 million de doses chaque année.

À propos de McKesson Canada

Fondée il y a plus de 100 ans, McKesson Canada s'emploie à offrir des médicaments vitaux, des fournitures et des technologies de l'information qui permettent à l'industrie des soins de santé d'offrir aux patients des soins plus sécuritaires et de plus grande qualité. Nos solutions favorisent le rapprochement entre les pharmacies, les fabricants, les hôpitaux et autres établissements de soins de santé et les millions de patients qu'ils desservent chaque jour, ce qui contribue ainsi à la qualité et à la sécurité des soins offerts au Canada. Pour plus d'information, visitez www.mckesson.ca/fr.

