En tant que chef de la direction, Rebecca est responsable de diriger l'ensemble des activités d'affaires de McKesson au Canada, y compris les activités de distribution pharmaceutique du pays, les Soins de santé spécialisés, le plus vaste réseau de pharmacies indépendantes, y compris I.D.A., Guardian, Remedy'sRx, Medicine Shoppe, Uniprix et Proxim, Well.ca, la première destination en ligne pour les produits de santé, de mieux-être et de beauté, ainsi que Rexall Pharmacy Group.

« Les connaissances approfondies que Rebecca possède en matière de commerce de détail seront un atout considérable pour McKesson », a déclaré Brian Tyler, chef de la direction de la Corporation McKesson. « Ceci, ajouté à sa solide expérience financière et opérationnelle, la place en bonne position pour mener les initiatives de croissance stratégique de l'entreprise au Canada et continuer à fournir des solutions centrées sur le client dans toutes nos offres. »

Rebecca s'est jointe à McKesson il y a trois ans avec l'acquisition de Well.ca. En tant que présidente et chef de la direction de Well.ca, elle a fait croître les services virtuels en santé et mieux-être du détaillant pour être reconnue par Forrester comme le détaillant en ligne numéro 1 au Canada. L'expérience de Rebecca comprend également des postes de haute direction pour Kohlberg, Kravis & Roberts (KKR) de New York, ainsi que consultante en stratégie pour McKinsey & Company.

« Je suis très enthousiaste face à une telle opportunité », a déclaré Rebecca. « McKesson Canada occupe une position unique qui lui permet d'apporter une valeur ajoutée significative à l'écosystème des soins de santé, tout en améliorant l'accès à des soins de santé abordables. Je suis honorée de diriger notre équipe canadienne dynamique qui est animée par de grandes valeurs, qui se dévoue à l'excellence opérationnelle, qui travaille avec intégrité et imputabilité et qui répond aux besoins de nos clients. »

Rebecca a obtenu son MBA de la Harvard Business School, où elle était boursière Baker. Elle détient également une spécialisation en administration des affaires et un baccalauréat ès sciences en génie logiciel de la Western University. Rebecca est membre du conseil d'administration de la Banque Nationale du Canada, et, en 2018, elle a été nommée l'une des 40 meilleurs leaders de moins de 40 ans au Canada.

« Je voudrais également exprimer ma sincère gratitude à Domenic pour ses nombreuses contributions », a déclaré Tyler. « Ayant travaillé pendant près de deux décennies chez McKesson, Domenic a joué un rôle clé dans l'élaboration et la mise en œuvre d'une stratégie de croissance pour nos entreprises canadiennes, permettant ainsi d'offrir de meilleurs soins aux patients. Travaillant en collaboration avec les gouvernements et les partenaires de l'industrie, Domenic a renforcé davantage l'impact durable de McKesson sur les soins de santé au Canada. Il a su former une équipe de chefs hautement performants qu'il a aidés à recruter et à développer; et qui partagent son profond engagement à améliorer les soins dans tous les secteurs. »

Fondée il y a plus de 100 ans, McKesson Canada s'emploie à offrir des médicaments vitaux, des fournitures et des technologies de l'information qui permettent à l'industrie des soins de santé d'offrir aux patients des soins plus sécuritaires et de plus grande qualité. Nos solutions favorisent le rapprochement entre les pharmacies, les fabricants, les hôpitaux et autres établissements de soins de santé et les millions de patients qu'ils desservent chaque jour, ce qui contribue ainsi à la qualité et à la sécurité des soins offerts au Canada.

