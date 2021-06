« La gestion d'un patient ayant besoin d'un médicament spécialisé nécessite une planification détaillée et un investissement en temps et en ressources pour fournir un diagnostic et un traitement adéquat », a déclaré Ramy Ayad, Vice-président principal, Soins de santé spécialisés, McKesson Canada. « Notre objectif avec l'annonce d'aujourd'hui est d'alléger le fardeau administratif des professionnels de la santé dans des domaines tels que l'accès aux médicaments, la gestion de travail et la communication, afin de pouvoir consacrer davantage de temps à ce qui compte le plus : prendre soin des patients. »

Un partenariat stratégique offrant des capacités numériques de fine pointe

McKesson Canada, en partenariat avec une des plus grandes entreprises canadiennes de technologie Auxita, améliore ses capacités numériques modernes pour simplifier le parcours des patients. Ces solutions et capacités permettront une connectivité numérique aux programmes de soutien aux patients (PSP). Elles permettront de simplifier le flux de travail clinique et l'expérience du patient lorsqu'il navigue à travers les complexités liées aux médicaments spécialisés tout en fournissant des données en temps réel sur l'évolution du patient dans son parcours thérapeutique.

La technologie permet de faciliter la communication entre les patients et les professionnels de la santé et élimine des tâches administratives, ce qui permet d'améliorer considérablement tant l'efficacité du programme que l'expérience des patients et de réduire le temps nécessaire pour recevoir le traitement. La plateforme sera indépendante des dossiers médicaux électroniques (DME) et sera disponible pour les fournisseurs qui n'ont pas de DME compatibles.

« La plateforme Auxita est un écosystème de soins de santé numérique complet. Elle procure des renseignements utiles, des soutions fondées sur des données probantes, des inscriptions simplifiées et des communications transparentes pour améliorer les soins aux patients », a déclaré Matt Cahill, chef de la direction d'Auxita. « Nous sommes impatients de voir l'incidence positive de cette plateforme sur la vie des Canadiens, alors que nous simplifions l'expérience des soins de santé spécialisés. »

Un nouveau parcours simplifié pour les patients de soins de santé spécialisés

Contrairement aux solutions existantes sur le marché actuel, la plateforme Auxita s'intègre directement dans le processus de travail existant dans les cabinets des professionnels de la santé. Elle se connecte de façon transparente aux DME des professionnels de la santé pour fournir des données en temps réel sur l'évolution du traitement du patient.

« En tant que plus importante initiative technologique de l'histoire des Soins de santé spécialisés de McKesson Canada, la nouvelle plateforme offre des alertes et des rappels électroniques en fonction des conditions spécifiques des patients, leur permettant de commencer un plan de traitement plus tôt lorsqu'une ordonnance est déjà disponible et crée des programmes pour les patients qui favorisent de meilleurs résultats de traitement », poursuit Ayad.

McKesson Canada s'attend à ce que toutes les capacités numériques soient pleinement opérationnelles d'ici décembre 2021. Pour en savoir plus à propos de cette initiative, veuillez envoyer un courriel à [email protected].

À propos de McKesson Canada

Fondée il y a plus de 100 ans, McKesson Canada s'emploie à offrir des médicaments vitaux, des fournitures et des technologies de l'information qui permettent à l'industrie des soins de santé d'offrir aux patients des soins plus sécuritaires et de plus grande qualité. Nos solutions favorisent le rapprochement entre les pharmacies, nos partenaires biopharmaceutiques, les hôpitaux et autres établissements de soins de santé et les millions de patients qu'ils desservent chaque jour, ce qui contribue ainsi à la qualité et à la sécurité des soins offerts au Canada. Pour plus d'information, visitez www.mckesson.ca.

À propos d'Auxita

Auxita est une plateforme numérique sécurisée qui s'intègre de façon transparente aux dossiers médicaux électroniques pour relier les données des patients et les informations cliniques à travers plusieurs systèmes. La plateforme relie les professionnels de la santé, les patients et les programmes de soutien aux patients tout en éliminant les tâches administratives qui peuvent surcharger les fournisseurs de soins de santé d'aujourd'hui. Auxita a une présence établie dans le secteur des soins de santé au Canada et collabore avec des partenaires stratégiques pour assurer un flux d'informations cohérent et sécurisé tout au long du parcours des patients. Pour en savoir plus sur la technologie médicale de nouvelle génération d'Auxita qui mène à de meilleurs soins, veuillez visiter le site : www.auxita.com.

