Maya HTT accueille Friendship Systems et CAESES afin d'élargir son portefeuille de logiciels de conception et de simulation

Cette acquisition ajoute à l'offre de Maya HTT la plateforme CAESES, spécialisée dans la modélisation géométrique paramétrique conçue pour la simulation et l'optimisation de conception, renforçant ainsi ses solutions destinées aux secteurs naval, des turbomachines, de l'aérospatiale, de l'automobile et aux équipes d'ingénierie utilisant la mécanique des fluides numérique (CFD).

MONTRÉAL et POTSDAM, Germany, July 15, 2026 /CNW/ -- Maya HTT, chef de file mondial en logiciels d'ingénierie, simulation, intelligence artificielle et transformation numérique, annonce aujourd'hui l'acquisition de Friendship Systems, l'entreprise allemande à l'origine de la plateforme CAESES.

CAESES est une plateforme spécialisée qui permet aux équipes d'ingénierie de créer des modèles paramétriques prêts pour la simulation, d'automatiser la génération de variantes de conception et d'optimiser leurs processus de développement. En facilitant la création systématique d'alternatives de conception et des données de simulation associées, CAESES favorise également l'ingénierie basée sur les données ainsi que la conception assistée par l'intelligence artificielle. La plateforme est largement utilisée dans les domaines d'ingénierie de pointe, notamment le secteur du naval, les turbomachines, l'aérospatiale, l'automobile, la mécanique des fluides (CFD) et le conseil en ingénierie.

Cette acquisition renforce le portefeuille de solutions de conception pilotées par la simulation de Maya HTT et accroît sa capacité à offrir, à l'échelle mondiale, des logiciels propriétaires à forte valeur ajoutée ainsi que des solutions d'ingénierie innovantes.

« Avec Friendship Systems, nous accueillons une équipe reconnue pour son expertise technique, un produit de grande qualité et une plateforme qui complète parfaitement notre portefeuille de solutions », a déclaré Vito Marone, PDG de Maya HTT. « CAESES permet aux équipes d'ingénierie d'évaluer un plus grand nombre de concepts en moins de temps, d'intégrer directement la géométrie aux méthodes de simulation et de transformer l'expertise métier en processus numériques reproductibles. En générant de manière systématique des données de conception et de simulation structurées sur de vastes domaines de conception, la plateforme constitue également une base solide pour l'ingénierie alimentée par l'intelligence artificielle appliquée à la physique (Physics AI-enabled engineering). Cette acquisition s'inscrit pleinement dans notre stratégie visant à développer des technologies spécialisées au service de l'ingénierie pilotée par la simulation. »

Grâce à cette acquisition, Maya HTT enrichit son portefeuille croissant de logiciels propriétaires, renforce sa présence en Europe et fait de l'Allemagne un pôle stratégique pour le développement de ses solutions logicielles. Cette acquisition permettra également de rendre CAESES accessible à la clientèle mondiale de Maya HTT et de tirer parti de la complémentarité entre la plateforme et l'expertise de Maya HTT en simulation thermique, en mécanique des fluides numérique (CFD), en intelligence artificielle, en automatisation des processus d'ingénierie et services d'ingénierie avancés.

« Cette acquisition constitue une étape importante dans la stratégie de Maya HTT », a ajouté M. Marone. « Elle élargit notre portefeuille de logiciels, renforce notre différenciation technologique et ouvre la voie à des processus d'ingénierie intégrés permettant à nos clients d'accélérer le passage de l'exploration de concepts à la conception optimisée et validée. »

L'approche d'intégration de Maya HTT vise à préserver les forces qui ont fait le succès de Friendship Systems tout en développant des synergies commerciales et technologiques là où elles apporteront une valeur concrète aux clients.

Les modalités financières de la transaction n'ont pas été divulguées.

À propos de Maya HTT

Maya HTT est un fournisseur mondial de logiciels d'ingénierie, de simulation, d'intelligence artificielle et de solutions de transformation numérique dont le siège social est situé à Montréal, au Canada. L'entreprise accompagne des organisations de premier plan partout dans le monde dans la résolution de défis techniques et opérationnels complexes grâce à la simulation avancée, au développement logiciel, à l'intelligence artificielle industrielle, aux jumeaux numériques et aux solutions de gestion du cycle de vie des produits (PLM).

À propos de Friendship Systems

Friendship Systems est une entreprise allemande spécialisée en logiciels d'ingénierie et le développeur de CAESES, une plateforme dédiée à l'ingénierie pilotée par la simulation et les données. CAESES permet de créer des géométries paramétriques prêtes pour la simulation, d'automatiser l'exploration de concepts, d'optimiser les performances des produits et de générer les données nécessaires aux processus d'ingénierie assistés par l'intelligence artificielle. La plateforme est utilisée dans des secteurs exigeants tels que le naval, les turbomachines, l'aérospatiale, l'énergie, la mécanique des fluides numérique (CFD) et le conseil en ingénierie.

SOURCE Maya HTT

Contact média: Myriam Roy, Maya HTT, [email protected]