L'ajout de la suite Altair au portefeuille de Maya HTT offre à ses clients l'accès aux logiciels de conception industrielle et de simulation les plus complets, optimisés par l'IA.

En tant que chef de file du développement de logiciels d'ingénierie et partenaire de Siemens, Maya HTT renforce encore sa capacité à offrir la transformation numérique grâce à de nouvelles fonctionnalités en simulation électromagnétique, en calcul haute performance (CHP) et en science des données et intelligence artificielle.

MONTRÉAL, le 3 déc. 2025 /CNW/ - Maya HTT a signé une entente avec Siemens Digital Industries Software afin d'ajouter la suite de produits Altair à son portefeuille.

Chef de file du développement de logiciels d'ingénierie et partenaire de Siemens, Maya HTT est fière d'offrir à ses clients le portefeuille de logiciels de conception industrielle et de simulation optimisé par l'IA le plus complet du marché.

Grâce à l'ajout des logiciels Altair à son portefeuille, tous les clients de Maya HTT peuvent élargir leur accès au jumeau numérique et aux technologies de simulation nécessaires pour accélérer la mise en marché de produits complexes.

La gamme de produits Altair viendra également compléter et renforcer la pratique fructueuse de Maya HTT en intelligence artificielle industrielle.

Les capacités d'Altair en matière de simulation, de CHP, de science des données et d'IA contribuent à concevoir des produits et des procédés plus efficaces et plus durables.

En utilisant les produits Altair, les clients de Maya HTT peuvent optimiser leurs processus de calcul haute performance, créer de nouveaux outils d'IA et réaliser des analyses de données qui favorisent l'innovation et accélèrent la transformation numérique.

« Cette offre s'inscrit dans notre engagement à aider nos clients à atteindre une ingénierie plus performante pour un avenir meilleur grâce à une transformation numérique durable. Avec Siemens et Altair, Maya HTT permet aux clients d'aborder la complexité avec confiance », a déclaré Marc Lafontaine, vice-président exécutif chez Maya HTT.

« Il s'agit d'un alignement stratégique de vision, d'expertise et de technologie, a indiqué Marcel Milde, vice-président, EMEA Partner Channel chez Siemens Digital Industries Software. La profondeur technique de Maya HTT et la confiance éprouvée de ses clients en font un partenaire clé pour stimuler la prochaine ère de transformation numérique. En étendant notre partenariat avec Maya HTT pour inclure la suite Altair, nous pouvons aider davantage d'entreprises à transformer la complexité de l'ingénierie en avantage concurrentiel. »

À propos de Maya HTT

Maya HTT est un développeur de logiciels et un fournisseur de solutions d'ingénierie de premier plan, spécialisé en CAE, CAO, FAO et GCP (gestion du cycle de vie du produit). Partenaire de longue date de Siemens Digital Industries Software, Maya HTT contribue à offrir des logiciels, de l'IA et des services d'ingénierie afin d'aider ses clients et partenaires partout dans le monde à améliorer la performance, accroître la qualité, réduire les coûts, éliminer les inefficiences et tirer pleinement parti de leurs données.

Maya HTT possède des bureaux aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en France. Reconnue par les principaux innovateurs mondiaux, Maya HTT collabore avec les entreprises de premier plan dans les secteurs de l'aérospatiale et de la défense, de l'électronique et de la technologie pour résoudre des défis d'ingénierie complexes et accélérer l'innovation. Pour en savoir plus : https://www.mayahtt.com

