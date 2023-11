Maximisez vos réductions d'impôt avec une planification fiscale de fin d'année!

MONTRÉAL, le 6 nov. 2023 /CNW/ - À l'aube de la nouvelle année, Raymond Chabot Grant Thornton tient à rappeler qu'il est toujours temps de tirer profit de la fiscalité pour réduire sa facture d'impôt.

Que ce soit pour les entreprises et leurs dirigeants, les particuliers à revenu élevé, les salariés ou encore les investisseurs, le Guide de planification fiscale de fin d'année 2023 vise à informer les contribuables de certaines mesures ou stratégies à mettre en place pour payer moins d'impôt, notamment en profitant de l'amortissement accéléré et de taux bonifiés du crédit d'impôt relatif à l'investissement et à l'innovation (C3i) qui prendront fin le 31 décembre 2023.

Un guide fiscal qui rapporte!

« Concernant les dirigeants de sociétés, notre Guide réitère, entre autres, l'importance de profiter au maximum de la déduction pour gains en capital en matière de relève d'entreprise, de la nouvelle souplesse de remboursement de prêts du Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC) ou encore du crédit remboursable si vous embauchez des travailleurs expérimentés de 60 ans et plus », a indiqué l'associé en fiscalité et vice-président régional Sylvain Gilbert.

Parmi d'autres mesures fiscales à considérer que nous rappelle le Guide, il y a celles visant les employés, comme la réduction de l'avantage imposable lié à l'utilisation d'une automobile fournie par l'employeur et le droit à une déduction fiscale pour le coût de nouveaux outils achetés par les personnes de métier engagées comme employés.

Pour les particuliers à revenu élevé et les fiducies, le taux de l'impôt minimum de remplacement (IMR), qui sera haussé en 2024 de 15 % à 20,5 %, et l'exemption de base, qui passera de 40 000 $ à environ 173 000 $, auront un impact pour plusieurs. À cet égard, certaines transactions prévues au début de 2024 pourraient devoir être devancées ou réparties sur les années 2023 et 2024 afin de limiter l'incidence de ces changements.

« Chose certaine, même en cette période de l'année, il y a toujours une marge de manœuvre intéressante pour maximiser les retombées fiscales. Si vous aviez à prendre une résolution dès maintenant, nous vous conseillerions de faire quelques devoirs de fin d'année afin d'être récompensés fiscalement. C'est assurément un investissement payant! », a conclu M. Gilbert.

À propos de Raymond Chabot Grant Thornton

Raymond Chabot Grant Thornton est une firme de services professionnels vouée au succès des organisations et de leurs dirigeants depuis 1948. Les professionnels de la firme sont engagés à accompagner les clients dans leur réussite grâce à une profonde compréhension de ce qui compte pour eux, pour leur entreprise et leur industrie. Cette fine connaissance, jumelée au talent et à la passion d'une équipe de professionnels, permet de stimuler la croissance. Leader québécois et canadien dans les domaines de la certification, de la fiscalité, des services-conseils, du redressement d'entreprises et de l'insolvabilité, Raymond Chabot Grant Thornton compte sur une équipe de plus de 2 800 professionnels, dont environ 200 associés, répartis dans quelque 100 bureaux au Québec et dans les régions d'Ottawa et d'Edmundston.

Conjointement avec Grant Thornton llp, autre firme canadienne, et l'organisation mondiale Grant Thornton, nous sommes présents dans plus de 145 marchés et comptons plus de 68 000 employés qui offrent une véritable connaissance, une perspective innovante et l'agilité nécessaire afin que les clients continuent d'évoluer.

SOURCE Raymond Chabot Grant Thornton

Renseignements: Source : Francis Letendre, Chef - Communications et affaires publiques, Raymond Chabot Grant Thornton, Téléphone : 514 390-4201, Courriel : [email protected], www.rcgt.com